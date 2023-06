Varga Eszter már három éve kint tanul Amerikában, s most diplomázott le a St. Francis Brooklyn College főiskolán. A huszonkét éves kosárlabdázó az általános iskolai tanulmányait a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban kezdte, s itt is ismerte meg a kosárlabda alapjait. Hétfőn e intézményben tartott előadást az amerikai életről, illetve kosárlabdáról kicsiknek és nagyoknak.

– Az általános után Pécsre mentem tanulni, illetve kosarazni a Rátgéber Kosárlabda Akadémiára – kezdte Varga Eszter. – Onnan kaptam meghívást először a 3x3-as válogatottba, majd jött egy megkeresés, hogy szeretnék-e kimenni Amerikába kosarazni, mely ajánlatra először nemet mondtam. Azután teltek-múltak a hónapok, közben érettségiztem is, tehát a továbbtanulás előtti fázisban voltam, aztán úgy voltam vele, hogy mégis mennék, így jött ez a döntés, úgy voltam vele érdemes lenne megpróbálni. 2020 szeptemberében mentem ki, ami konkrétan a pandémia közepe volt, online volt minden óránk és csak mi jártunk be a suliba, oda is csak az edzés miatt, szinte ilyen szellemváros volt az iskola és a város is. A későbbiek folyamán, amikor már rendesen be tudtunk járni az iskolába, voltak rendesen edzések is, ez a része már nagyon pozitív volt. Az amerikai rendszerben úgy van, hogy a sport mellé kell felvenni az órákat, az órákhoz képest osztják be a mi időnket, hogy mikor legyen edzés. Nekem egyszer se volt olyan szituációm, hogy az edzés miatt hiányoznom kellett az óráról, meccs miatti hiányzás előfordult, de az is nagyon minimális mértékű volt.

Varga Eszter nagyon sok képet mutatott a gyerekeknek az egyetemről, a csapatáról, hogy milyen látvány fogadja ott, ahol él. Elmondta, hogy nem csak ő volt az egyetlen nemzetközi játékos, hogy nagyon népszerű, hogy a játékosok Európából Amerikába mennek, de akár simán csak tanulás szempontjából is elterjedt. Idén a legjobb négybe kerültek be a csapatával, amely viszonylag egy jó eredmény.

– A kosárlabda is teljesen más Amerikában, általában négy edző dolgozik velünk, egy vezetőedző és három másodedző, tehát ez is nagyban eltér az itthoni dolgoktól – emelte ki a huszonkét éves sportoló. – Itthon sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a szakemberek az egyéni képzésre és a technikai dolgokra, kint ez annyira nincs előtérbe helyezve, ott inkább a fizikális fejlesztés és a meccsek mennyisége a mérvadó.

Eszter a Csokonait, a pécsi iskoláját és az egyetemet is kitűnő eredménnyel fejezte be.

– A tanuláshoz és a sporthoz elsősorban a családomtól kaptam segítséget – hangsúlyozta a kosárlabdázó. – Az edzések után én is nehezen ültem le tanulni, nem egyszerű dolog sportolni és tanulni egyszerre, de azért meg lehet oldani. Az időbeosztás nagyon fontos, ha tudod, hogy edzésed van vagy meccsed lesz és van egy szabad hétvégéd előtte, akkor érdemes azon a hétvégén előre tanulni, hogy amikor jön a dolgozat, akkor már csak át kelljen nézni a tananyagot.

– Akiknek terve, hogy kimennek Amerikába sportolni, azoknak azt javaslom, hogy tanuljanak, sajnos nekem se lett volna meg ez a lehetőség, ha nem tanulok olyan szinten, amilyen szinten sikerült – fogalmazott Varga Eszter. – A nyelv is nagyon fontos, de a saját példámból mondva, a kettő szint között, amit most képviselek, meg amit a gimi után képviseltem aközött nagyon nagy a különbség, így a nyelv miatt nem kell félni, inkább a tanulásra kell fókuszálni. Még van két év az ösztöndíjamból, így el fogok végezni egy mesterképzést ugyanúgy Brooklynban, addig is kosarazok az egyetemen, utána meglátjuk mit hoz az élet.