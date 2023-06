A mogyoródi IFBB Gyermek Fitness Magyar Kupa amellett, hogy számos sikert és pontot hozott a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE számára arról is emlékezetes maradt, hogy az egyesület két sportolója, Sovák Réka és Tóth Anilla Netti is kvalifikálta magát a világbajnokságra. Az ifjú hölgyek azóta gőzerővel, minden energiájukkal erre a versenyre készülnek, melynek a hétvégén a szerbiai Cacak városa ad majd otthont.

– A felkészülés plusz edzéssel, napi két-három óra gyakorlással jár a versenyzők részéről – mondta Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – A világbajnokság egy két körös verseny. A testforduló során a minél szálkásabb, kidolgozottabb, izmos, vékony alkat számít. Meg kell találnunk a megfelelő arányt, emiatt az étkezésre is nagy hangsúlyt fordítunk. A gyakorlatoknál pedig nem elég az elemeket száz százalékos tökéleteséggel bemutatni, bele kell tenni egy kis kreativitást, kuriózumot, hogy a bírók ne a harmincadik ugyanolyan fellépést lássák, hanem valami extrát. Emellett a megjelenés is fontos, hiszen a kettő összhatása adja meg a produkciók különleges látványát.

A 2011-ben született korosztályban hazánkból hat versenyző, köztük Sovák Réka és Tóth Anilla Netti áll színpadra a világbajnokságon, hogy a harminc fős mezőnyben minél jobb helyezést érjen el.

– Netti ebben az évben került fel az elit kategóriába, így jobban izgul, mint Réka, aki többszörös magyar bajnok, így nagyobb a tapasztalata – tette hozzá Prukner-Sas Médea. – Jelenleg csak ketten vannak ebben a kategóriában, de ősztől már hatan lesznek, különböző korcsoportokban.

A szerbiai világbajnokságon nyolctól tizenötéves korig közel kétszáz gyermek áll majd a zsűri elé, így a kaposváriaknak amellett, hogy erős, igen népes mezőnyben kell bemutatniuk a gyakorlataikat.

– A legutóbbi versenyre több új elemmel is készültünk, így most nem változtattunk a gyakorlaton, hanem ezeket tökéletesítjük az edzéseken – fogalmazott Sovák Réka. – Az új elemek megtanulása könnyedén ment, de a hibátlan kivitelezés már sok gyakorlást igényel, így szombatonként is edzünk. Bár egy kicsit izgulok, de nagyon várom már a világbajnokságot.

– Mindig korábban érkezünk az edzésekre, hogy még többet tudjunk gyakorolni, elég keményen készülünk a világbajnokságra és a ruhán is rengeteget alakítottunk, hogy még feltűnőbb legyen – tette hozzá Tóth Anilla Netti. – Izgatott vagyok a verseny miatt, egy kicsit félek attól, hogy nem úgy fog sikerülni, ahogy tervezem. Helyezésben nem gondolkodtam, már annak is örülni fogok, ha a legjobb húsz között leszek.