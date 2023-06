Elérkezett a magyar amerikai futball bajnokság másodosztályának utolsó fordulója, melyben, vasárnap 15 órakor az Oroszlány Bears és a Kaposvár-Taszár Hornets egyesítése után létrejött Hippos a még hibátlan Budapest Wolves második csapatát fogadja. Az újabb, pontosabban a második hazai mérkőzésnek a fair play jegyében a Hippos oroszlányi bázisa ad otthont, hiszen az elsőt, éppen az előző fordulóban a taszári Darászfészekben rendezték. A Vízilovak akkor egy szoros csatára tudták késztetni a Budapest Cowbells második csapatát, s bizonyították, hogy egyre jobb formában vannak, a játékuk pedig folyamatosan fejlődik. Főként a védelmük érdemel dicséretet, de támadók is egyre többet tudnak hozzátenni a mérkőzésekhez.

A csapatot azonban nehéz úgy összecsiszolni, hogy Kaposvárt és Oroszlányt több száz kilométer választja el, hiszen a játékosok nem tudnak együtt készülni, begyakorolni a formációkat. Erre jobbára a mérkőzéseken van lehetőségük. A gyakorlásra pedig a vasárnapi, utolsó bajnoki is remek alkalom lesz, ahol a becsületükért játszanak majd a nyeretlen Vízilovak, hiszen a Farkasok eddig senkinek sem kegyelmeztek. A sok első osztályú játékost a soraiban tudó Wolves II. a bajnokságban eddig minden ellenfelét legyőzte, s már korábban bebiztosította a helyét a rájátszásban, akárcsak az első csapatuk. A Wolves II. eredménysora figyelemre méltó. Az első fordulóban húsz-nullára verték a DEAC Gladiatorst, majd egy még fölényesebb sikert arattak a Győr Sharks ellen (45–7). Ezt követően a Diósd Saints-nak sem kegyelmeztek (50–6), akárcsak a legutóbbi játéknapon a Pécs Legionersnek (42–7).

– A tisztes helytállás a célunk, még úgy is, hogy sajnos lesznek hiányzóink – mondta Lugosvölgyi György, a Kaposvár-Taszár Hornets elnöke. – A Wolves csapata kimagaslik a mezőnyből, a keretükben 18 HFL játékos van. Sok mérkőzésük mercy rule-val, azaz futóórával ér véget (ez akkor következik be, amikor az egyik csapat legalább 34 pontos különbséggel vezet - a szerk.). Egyszer már találkoztunk a Wolves második csapatával, méghozzá a Hornets bemutatkozó mérkőzésén, akkor sikerült két touchdown-t is bevinnünk.

A Vízilovak egyelőre úgy néz ki, hogy az utolsó táncukra készülnek, hiszen a jövőjük még kérdéses, de a mutatott játékon látszik, hogy a fúziónak voltak előnyei. Erről is biztosan szó esik majd a Hippos utolsó bajnokiját követő közös vacsorán.