– Álé, álé, csak a Zrínyi álé! – hasított bele a szurkolói rigmus a Kaposvár Aréna csendjébe. Szombaton nem sokkal ebéd előtt kezdődött ugyanis a Somogy megyei kosárlabda-bajnokság döntője, melyet a már említett együttes mellett a Meló-Diák KK-val vívott.

A találkozót Kovács Márió triplája vezette fel, melyre Zsille Péter hasonlóképp felelt. Fináléhoz méltó nagy küzdelem zajlott a pályán, látványos takarókkal és szép hármasokkal. A Zrínyi kispadján ott ült, de természetesen csak civilben Benke Szilárd is, a kaposvári kosárlabdázó az előző szezont a francia BCM Gravelines-Dunkerque együttesénél töltötte, de a nézők között ott volt Vojvoda Dávid, ahogy több egykori és jelenlegi játékos is. Az első negyed utolsó dobása Tóth Kristófé volt, ám dudaszós távolija leperdült a gyűrűről, így a pályaválasztó ötpontos előnnyel várhatta a második etapot. Melynek elejét nagyon megnyomta a címvédő és tizenegy egységgel ellépett, igaz ehhez az is kellet, hogy ellenfele több, mint három percig képtelen volt betalálni. A folytatásban ugyan magára talált a Meló-Diák, de a túl oldalon mindig volt valaki, aki egy-egy trojkával visszaállította a különbséget. Az első félidő slusszpoénját Ötvös Richárd szolgáltatta, aki az utolsó pillanatban vágott be egy triplát a szálkából, így csapata vonulhatott sokkal nyugodtabban a nagyszünetre.



Fotó: Lang Róbert



A térfélcsere után is nagyot harcolt mindkét együttes, de a zöldmezesek sokkal jobban céloztak és taktikusabban is játszottak, kihasználták ellenfelük összes védekezésbeli hibáját. Horváth Norbert büntetői után már tizenkilenc volt közte, Kovács Márió duplájával pedig huszonkettő... Nem tudott megújulni a Meló-Diák KK, mely nem tudta feltörni riválisa védekezését, s a harmadik felvonásban mindössze kilenc pontot szerezni, s ezzel nagyjából el is dőlt a bajnoki cím sorsa, hiszen 73–46-ra vezetett a Zrínyi. A zárószakaszban a nézők Romanek Péter edzőt, sőt Benkét és Vojvodát is pályára „követelték”, végül természetesen csak a tréner futott ki a parkettre. A hajrához közelítve, már nem maradt nyitott kérdés, a címvédő esélyeshez méltóan hozta a meccset, s ezzel megnyerte a Somogy megyei kosárlabda-bajnokság 2022/2023-as szezonját.

A Zrínyi KK sikere teljesen megérdemelt volt, hiszen úgy hozták le az alapszakaszt, hogy mindössze egyszer kaptak ki, s a rájátszásban is bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtottak.