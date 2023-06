A 32 éves, 42-szeres válogatott Baróti Árpád a következő, 2023/2024-es bajnoki szezonban is a Fino-Kaposvárt erősíti majd.

– Tíz hónapra érvényes szerződést kötöttünk Baróti Árpáddal. Most már lassan véglegessé válik a keretünk – mondta Víg Attila. Baróti Árpád 2010 nyarán – amikor is bronzérmet szerzett a Dunaferrel mind a bajnoki pontvadászatban, mind pedig a Magyar Kupában – váltott országot és kontinenst. A 2015/2016-os szezon kiemelkedő évjárat volt számára: a német Berlin Recycling csapatával bajnok- és kupagyőztes volt, s elhódították a CEV Kupát is. Közel 13 év elteltével tért vissza Magyarországra, ahol a Fino-Kaposvárral a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett, a bajnoki cím pedig (2017 után) újra Kaposvárra került. Az idén magasra tették a lécet a somogyi vármegyeszékhelyen.

A következő bajnoki szezonban is szeretnék megvédeni a bajnoki elsőségüket, s elhódítani a Magyar Kupa-győztesnek járó díszes trófeát is. A döntő mérkőzésein új nézőcsúcs született. A klub vezetői azon dolgoznak, hogy a 2023/2024-es bajnoki szezonban is sokan járjanak ki a Fino-Kaposvár mérkőzéseire.