Azt már előzetesen érezni lehetett, hogy a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett XLVII. Országos Serdülő Bajnokság hazai sikerektől is hangos lehet. Ezt már az első napon igazolta Kakuk Koppány Zéta, hiszen a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, egyi fő számában, 100 méter gyorson egy laza, könnyed ússzással szerezte meg az első helyet a kettes pályáról. Az már akkor érződött, hogy az ifjú tehetség nem adott ki mindent magából, így ekkor még az évjáratos csúcs, ha csak pár századdal is, de elmaradt. A második napon, viszont már érkezett az első évjáratos csúcs! Koppány ráadásul Bernek Péter, 2007. novemberében felállított, 3:58.28-as idejét adta át a múltnak, az új rekord pedig: 3:58.16. Érdekesség, hogy a 14 éveseknél is a kaposvári úszó tartja a rekordot ezen a távon is. Az is pedig nagyon is fontos ebben a mondatban, ugyanis a harmadik napot is az ő remeklése vezette be. A 200 méteres gyorsúszásban Kakuk Koppány ezúttal Milák Kristóf 2015-ös rekordját döntötte meg, így már a 13, a 14, illetve a 15 évesek is azért ugranak majd medencébe a különböző versenyeken, hogy legyőzzék a kaposvári fiatalt ebben a számban.

– Eszméletlenül boldog vagyok, örülök, hogy így sikerültek ezek a számok, hiszen ez remek előjel az ifi Európa-bajnokság előtt, ahol szeretnék még jobb eredményeket elérni – mondta Kakuk Koppány Zéta. – Előzetesen nem számítottam arra, hogy ilyen jól tudok úszni és ilyen eredményeket érek majd el, az pedig még boldogabbá tesz, hogy hazai medencében úsztam csúcsokat.

A harmadik nap zárásaként a KASI 4x100 méteres férfi gyorsváltójának első embereként ugyancsak évjáratos csúcsot döntött, ezúttal is Milák Kristóf 2015-ös eddigi legjobb idejét felülmúlva. Koppány ezzel 13, 14 és 15 évesen is legjobb időt tudhatja magáénak. A kaposvári serdülő országos bajnokságon részvevő közel 450 sportoló közül, három nap után egyedül csak Kakuk Koppány mondhatja el magáról, hogy korosztályos országos csúcsot döntött.

A XLVII. Országos Serdülő Bajnokság 3. napjának somogyi eredményei

200 m gyors, férfi A döntő: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI – évjáratos csúccsal). B döntő: 5. Sárközi Szabolcs (KASI). Női, A döntő: 6. Pálca-Juhász Emese (KASI), 8. Király Flóra (KASI).

50 m pillangó, férfi, B döntő: 3. Vince Marcell (Adorján).

4x100 m férfi gyorsváltó: 6. KASI (Kakuk Koppány Zéta, Bögözi Hunor, Patakfalvi Áron, Sárközi Szabolcs). Női: 7. KASI (Király Flóra, Pálca-Juhász Emese, Ötvös Korina, Gulyás Fanni).

A XLVII. Országos Serdülő Bajnokság 2. napjának somogyi eredményei

100 m hát, női B döntő: 5. Gadányi Hédi (NivoMed).

50 m gyors, férfi A döntő: 4. Kakuk Koppány Zéta (KASI), 6. Vince Marcell (Adorján).

400 m gyors, férfi 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI – évjáratos országos csúccsal). Női: 5. Király Flóra (KASI), 7. Pálca-Juhász Emese (KASI).

4x100 , férfi vegyesváltó: 5. KASI (Sárközi Szabolcs, Patakfalvi Áron, Bögözi Hunor, Kakuk Koppány Zéta). Női: 8. KASI (Tiszpeger Júlia, Detrich Luca, Király Flóra, Pálca-Juhász Emese).

A XLVII. Országos Serdülő Bajnokság 1. napjának somogyi eredményei

200 m vegyes A döntő, férfi: 8. Kakuk Koppány Zéta (KASI).

100 m gyors A döntő, férfi: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). B döntő: 2. Vince Marcell (Adorján), 5. Sárközi Szabolcs (KASI). Női A döntő: 7. Király Flóra (KASI). B döntő: 3. Pálca-Juhász Emese (KASI).

50 m hát, férfi B döntő: 1. Vince Marcell (Adorján).

1500 m nő gyors: 5. Király Flóra (KASI), 15 Ötvös Korina (KASI), 16. Gulyás Fanni (KASI), 17. Gadányi Hédi (NivoMed), 21. Huszár Lilien (NivoMed), 27. Kovencz Odett (Adorján), 29. Varga Izabella (NivoMed).

4x100 m mix vegyesváltó: 2. KASI (Kakuk Koppány Zéta, Sárközi Szabolcs, Pálca-Juhász Emese, Király Flóra).