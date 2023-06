A 2023/24-es szezonban visszatér a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC sajátnevelésű balátlövője, Takács Eszter. Vele együtt már tizenegy játékos alkotja az előttünk álló idény keretét.

– Takács Eszter személyében egy olyan játékost igazoltunk le, aki itt nevelkedett nálunk, minden ide köti Siófokra – nyilatkozta Fodor János ügyvezető a Balaton-parti klub hivatalos honlapján. – Aligha lesznek beilleszkedési problémái, ráadásul már fiatalkorában megtapasztalhatta mind az NB I.-es, mind a nemzetközi kézilabda közegét. Nagy lehetőséget kapott arra, hogy a legmagasabb osztályban bizonyítson. A klub és a szakmai stáb is mindenben támogatni fogja a fejlődése érdekében.



Lars Rasmussen és Takács Eszter még 2018-ban Siófokon

Fotó: Németh András



Takács Eszter pályafutását az SKC-ban kezdte és tíz esztendő alatt végigjárta a klub utánpótlás ranglétráját. Lars Rasmussen irányítása alatt egy komoly sérüléshullám közepette a felnőttek között is debütált, majd a Moen-éra alatt is a bő keret tagja volt. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan, kölcsönben a Mohácsi TE 1888 színeiben az NB I./B-ben szerepelt és három szezon alatt kettőszáztíz gólt szerzett. A 2022/23-as szezont megelőzően váltott, a mögöttünk lévő kiírást a Szent István SE játékosaként teljesítette. A házi góllövőlistán a második helyen végzett száztizenhat találattal.

– Egy hatalmas lehetőséget kaptam az Siófok KC-tól, amivel szeretnék élni – fogalmazott Takács Eszter. – Úgy érzem, hogy végre kiteljesedhetek és önmagamnak, valamit a környezetemnek is bebizonyíthatom azt, mire vagyok képes. Beilleszkedési problémáim aligha lesznek, hiszen olyan, mintha hazatérnék egy hosszú nyaralás után. Az új csapattársakat és a közös munka kezdetét viszont izgatottan várom. Évekkel ezelőtt, amikor távoztam Siófokról, az egyetem végett Mohács egy kézenfekvő választás volt számomra, ami után a SZISE jelentette a következő állomást. Szerettem volna felkelteni NB I.- es klubok figyelmét, a mindennapi edzésmunkában ez volt a fő motivációm, így amikor meghallottam a siófoki lehetőséget, egy pillanatig sem gondolkodtam.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk Karé Kamilla, Tóth Ficsor Nóra, Berényi Kíra, Wutschi Verona, Baranyi Dorottya, Grebenár Réka és Krasznai Júlia írt alá profi szerződést a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC csapatában.