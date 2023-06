– Szerdán 11.50 órakor elveszítette élete legnagyobb harcát a magyar motokrossz kiemelkedő alakja, Szvoboda Bence – adta hírül a klubja, a HTS Team.

Mint ismert, a kaposvári Szvoboda Bence a cseh motokrosszbajnokság első futamában szenvedett súlyos balesetet, a motokrosszozót a prágai kórházba szállították, ahol sokáig küzdöttek érte az orvosok, ám sajnos nem tudták megmenteni az életét.

Szvoboda Bence óriási harcos volt, több olyan sérülést is szenvedett, mely után derékba törhetett volna a pályafutása, ám ő sohasem adta fel. Legutóbb májusban beszéltünk vele, tele volt tervekkel, azt mondta, a sérülések nem vethetnek véget a pályafutásának. Leszegte a fejét és csinálta a dolgát, bármi is történt, mindig megőrizte a jókedvét, arra is szakított időt, hogy átadja tapasztalatait a fiataloknak, s a nemzetközi mezőnyben is ismerték, elismerték, hiszen sok nagy versenyen állhatott fel a dobogó tetejére.

A tízszeres magyar bajnok sportoló 31 esztendős volt.