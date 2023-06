Nagyatádon rendezték F1-F3 hajómodellek évadnyitó viadalát, melyen Csehország, Szlovákia és Magyarország hét egyesülete összesen negyven hajómodellel állt rajthoz öt kategóriában. Az időjárás nagyon kedvező volt a sebességi hajómodelleknek, mondhatni ideális „tükörvíz” volt a tavon.

Eredmények

F1E junior: 1. Lekszikov Nimród (Canissa MK), 2. Tamasóczki Kristóf (Kaposvári Textiles MK), F1E Senior: 1. Mike Kneys (Csehország), 2. Péter Kovác (Szlovákia), 3. Kukorelli Károly (Cavalloni SE), F3E senior: 1. Bertók István (Kapuvár SE), 2. Kozári Gábor (Canissa MK), 3. Tamasóczki Tamás (Kaposvári Textiles MK), f1V-3,5 ccm: 1. ifj. Novics József (Kaposvári Textiles MK), 2. Bertók István (Kapuvár SE), 3. Mayer Imre (Zalaegerszeg Városi MK), F1V-15 ccm: 1. Bertók István (Kapuvár SE), 2. Gulyás Mihály (Kaposvári Textiles MK), 3. Dusa András (Kaposvár Textiles MK).

Pécs adott otthont a rádió távirányítású autómodellek országos bajnokságának első fordulójának, melyen a Kaposvári Textiles MK-t Kádár Tamás képviselte az 1/10 robbanómotoros autómodellek tuning kategóriájában. Az időjárás kedvezett a versenyzőknek és az autómodelleknek is. A négy, négyperces előfutam után Kádár bejutott a döntőbe és a harmadik helyről rajtolhatott. A döntőben jól teljesített 123 körrel a második helyen futott be harminc perc letelte után.

Kaposváron rendezték a sebességi autómodellezők évadnyitó versenyét, mely egyben a 49. Textiles Rallye is volt. A rossz időjárási körülmények ellenére három modellezőklub húsz autómodellel vett részt a viadalon. Összesen két futamot tudtak csak rendezni a szervezők, de így is a második futam végére leszakadt az ég és lefújták a versenyt. Szentesi Norbert tudta legjobban beállítani a motorját, így egy magabiztos első starttal meg is nyert a 10 ccm kategóriát 314 km/h eredménnyel. A megméretés remek felkészülés volt a júniusban rendezendő országos bajnokságra, melyet a Pécsi Ércbányász MK rendez.

Eredmények

2,5 ccm: 1. ifj. Dusa András (Kaposvári Textiles MK), 2. Nagy Zoltán (PÉMK), 3. Harth Máté (Kaposvári Textiles MK). 3,5 ccm Monza: 1. Mayer Imre (Zalaegerszeg VMK), 2. Mayer Hajnalka (Zalaegerszeg VMK), 3,5 ccm: 1. Mayer Imre (Zalaegerszeg VMK), 2. Mayer Hajnalka (Zalaegerszeg VMK), 5 ccm: 1. Dusa András (Kaposvári Textiles MK), 10 ccm: 1. Szentesi Norbert (Kaposvári Textiles MK), 2. Dusa András (Kaposvári Textiles MK), 3. Tamasóczki Tamás (Kaposvári Textiles MK).