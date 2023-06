Mint azt már megírtuk, öt játékos hosszabbított a KNRC csapatával, Szedmák Réka, Bodovics Hanna, Radnai Luca, Godó Panna és Rády Boglárka személyében.

A válogatott szélső ütő, Szedmák Réka 394 ponttal az Extraliga legponterősebb magyar játékosa, a Kaposvár meghatározó alakja további egy évig a somogyi vármegyeszékhelyért harcol majd.

– Nagyon boldoggá tett a lehetőség, hogy a következő szezonban is Kaposváron röplabdázhatok – mondta Szedmák Réka a KNRC közösségi oldalán. – Nagyon megkedveltem a várost, a klubot és a szurkolókat, valamint úgy érzem, hogy van még mit tanulnom Vincenttől, ráadásul az egyetemi tanulmányaimból is van még egy év hátra, így könnyen meg tudtam hozni ezt a döntést. A célom, hogy a következő évadban egyre javuló játékkal tudjam segíteni a csapatot a kitűzött céljaink felé. Szeretnék vezéregyéniség lenni a pályán és érmekért harcolni, mind a kupában, mind pedig a bajnokságban is.

A válogatott center, Bodovics Hanna is újabb egy évig marad Kaposváron. Az Extraliga második legtöbb, pontosan harminc ász nyitását szerző játékos a csapat egyik alappillére volt az előző idényben.

– Nagyon örülök, hogy még egy évet hosszabbítottunk a KNRC-vel, mert úgy gondolom, hogy eddig is sikerült jól összedolgoznunk az edzővel, stábbal, csapattal és ezután is sikeresek lehetünk együtt – emelte ki Bodovics Hanna. – Nem volt nehéz a döntés, több érv is állt Kaposvár mellett, a város nagyon a szívemhez nőtt, igazán otthon érzem magam, a vőlegényemmel szeretünk itt élni. Szerettem a csapatot, mert a második családomnak éreztem, remélem ez jövőre is így lesz és annak külön örülök, hogy Szedmák Réka is marad, mert vele nagyon mély barátságot sikerült kialakítanom. Csapat szinten a célom az, hogy bekerüljünk a legjobb négybe a kupában és a bajnokságban is, illetve ott a lehető legjobb eredményt érjük el. Egyénileg pedig szeretnék tanulni amennyit csak lehet, és az egyik vezére lenni az együttesnek.

Radnai Luca az első felnőtt profi szerződést kapta Kaposváron. A még mindig csak tizennyolc esztendős center az elmúlt szezon során többször is bizonyíthatott a felnőtt csapatban, rendszerint remekül ragadva meg a lehetőséget. A KNRC szakmai stábja ezért úgy döntött, hogy a következő bajnoki évben is a felnőtt keret tagjaként számít Lucára, aki így az első profi szerződését írhatta alá a 2023/2024-es szezonra Kaposváron.

Hosszabbított a gárdával a friss magyar válogatott szélső ütő, Godó Panna is. Meghatározó játékos volt ő is az elmúlt évadban, az egyik legtöbbet pályán lévő magyar játékos a 197 szerzett pontjával pedig úgy döntött, jövőre is Kaposváron marad. Nemrég a magyar válogatottban is bemutatkozott a Svédország elleni felkészülési mérkőzéseken, ahol összesen tizenhárom egységet szerzett.

– Nagyon jó érzés volt aláírni még egy évet Kaposváron, a hosszabbítással kapcsolatban csak pozitív érzéseim vannak – hangsúlyozta Godó Panna. – Nagyon kedveltem a csapatot és a stábbal is kifejezetten jó kapcsolatot ápoltam, így könnyű volt meghozni ezt a döntést. Jövőre pedig már nem csak játékosként, edzőként is kipróbálhatom majd magam, hiszen egy előkészítő csoporttal kezdem majd meg a munkát, amit szintén nagyon várok már. Szeretném folytatni a játékom folyamatos fejlesztését és javítását a következő szezonban is, hogy ezáltal minél több játéklehetőséghez juthassak a Kaposvár színeiben.

Kaposváron marad a 2023/2024-es szezonra Rády Boglárka is. Az elmúlt év álomcsapatába is bekerült liberó újabb egy évig a KNRC sorait erősíti majd.

– Magammal szemben nagyon kritikus vagyok, így 110%-ot várok el magamtól minden edzésen és mérkőzésen – fogalmazott Rády Boglárka. – Számomra mindig is az volt még a legfontosabb, hogy egy ütőképes csapatban ki tudjam harcolni a kezdőbe kerülést. Prioritás volt a döntésemben a játéklehetőség, bizonyítani szeretnék önmagamnak is, hogy jó döntéseket hozok a karrieremet tekintve, és ezzel előbb-utóbb elérem azt a célomat, hogy felnőtt válogatott kerettag is legyek. Meccsrutint kell még gyűjtenem, hogy az Extraliga legjobb liberóival felvehessem a versenyt, de azt gondolom, hogy a következő szezonban a KNRC-nél lesz majd lehetőségem erre.

A hosszabbítók mellett heten viszont elköszönnek a KNRC csapatától. Máshol folytatja pályafutását a csapatkapitány Gyimes Zsófia, valamint Hegyi Bianka is, illetve búcsúznak a légiósok, Isidora Ubavic, Rudy Renko-Ilic és Rosane De Andrade Maggioni. Az utánpótlás játékosok közül Radnai Lilit és Budai Viktóriát is marasztalta a klub, de ők végül másik városban folytatnák karrierjüket.

A válogatott center Gyimes Zsófia 232 pontot szerzett a szezon során, ebből huszonkilenc ász nyitást szolgáltatott és negyvenhármat sáncolt, ezenkívül 47%-kal támadott összesítve.

A szerb átló Isidora Ubavic a második legtöbb egységet gyűjtötte az Extraligában, összesen 434-et, ebből huszonhat ászt szerzett, negyvenhetet blokkolt és összesítve 38%-kal támadott.

A brazil feladó Rosane Maggioni az ötödik lett a legjobb nyitók között, hiszen a hatvan szettjéből húsz ászt szerzett. A hivatalosan szélső ütő Radnai Lili szépen helyt állt a felnőttek között liberóként, hiszen 59%-kal fogadott és így az első helyen végzett a válogatott Tóth Fruzsina mellett.