Nyolc autó- és motorsportszakág huszonkilenc versenyzőjének támogatásával folytatódik a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) által tavaly létrehozott Hungarian Motorsport Academy elnevezésű utánpótlás-nevelési rendszer, melyben egy versenycsapat mellett a hazai autó- és motorsport szövetséget is segíti a HUMDA.

Az ügynökség sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a kiválasztási folyamatot Michelisz Norbert túraautó világkupa-győztes, valamint Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros-világbajnok irányította, és részt vett benne Kálmán Péter, a Hungarian Motorsport Academy szakmai vezetője, valamint Matics Zsolt, a Fit4Race alapítója és teljesítmény-trénere.

– Tavaly június vége óta, amikor hasonló apropóból először összeültünk, majdnem egy év telt el, és az akkor bejelentett támogatottak által elért eredmények jó alapot adtak arra, hogy a hazai autó- és motorsportban versenyzők támogatása nemzeti üggyé váljon – mondta Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója. – Azt is látjuk, hogy a HUMDA-nak ez az egyik legerősebb brandje, de nagyon fontos, hogy ebben a programban nem a HUMDA építkezése a fontos, hanem maga az ügy.

Hozzátette, távolabbi alapvető cél 2025-2026-ra egy valós akadémiai feltételrendszer kialakítása, amely mind a sportolók, mind a szülők, mind pedig a támogatók számára valós jövőképet vázol fel.

– Fontos tudni, hogy nekünk mindig egy adott keretet kell a lehető legjobban szétosztani, de ez nem könnyű dolog – hangsúlyozta Michelisz Norbert. – Mi is komoly szakmai elvárásokat fogalmazunk meg az elnökség felé, és erre azért van szükség, hogy a rendszer egy idő után magától működjön. Jelenleg sajnos a magyar autó-motorsportban pusztán az eredmények alapján nem lehet eldönteni nagyon sok szakágban, hogy ki az, aki támogatásra érdemes. Azon dolgozunk, hogy a jövőben eljussunk arra a szintre, ahol a pályán mutatott teljesítmény alapján, szubjektív külső hatások nélkül lehet dönteni a támogatásról.

Talmácsi Gábor arról beszélt, hogy a Hungarian Motorsport Academy egyedülálló program az autó-motorsportban, és kiemelte, külön öröm a számára, hogy a tavaly kiválasztottak közül többen is világ- és Európa-bajnoki eredményeket értek el.

– Tavaly nagy merítésből kellett válogatni, azóta eltelt csaknem egy év, így már az eredmények alapján lehetett dönteni a folytatásról – mondta Talmácsi Gábor, a gyorsaságimotoros-vb 125 köbcentiméteres kategóriájának 2007-es bajnoka.

Matics Zsolt kiemelte, hogy ez már a program második fázisa, amelyben a felkészítés és bizonyos teljesítménytényezők optimalizálása a feladatuk.

– Közben pedig természetesen figyelnünk kell az újonnan feltűnő, nemzetközi eredményekre is képes versenyzőkre, akiket szintén fel kell mérnünk – fogalmazott Matics Zsolt.

Egy éve válogatták be Hideg Ádámot a HUMDA Academy programjába, amelytől anyagi és szakmai támogatást is kapott. Az együttműködés legnagyobb sikere a tavalyi FIA gokart világbajnoki második helyezés volt az OK Junior kategóriában. Szintén a HUMDA Academy versenyzőjeként lépett előre és kezdett versenyezni idén az OK (Senior) kategóriában.

Az együttműködés most újabb egy évig folytatódik, de immáron Hungarian Motorsport Academy (HM Academy) néven.

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy tavaly bekerülhettem a Humda Academy programjába – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – Sok segítséget kaptam tőlük a versenyzéshez, nem csak anyagi, hanem sportszakmai, mentális és fizikális felkészülésben is. Örülök neki, hogy a munkámat és az eredményeimet méltónak tartották arra, hogy idén is beválogassanak a HM Academy programjába. Természetesen mindent el fogok követni, hogy méltó módon képviseljem Magyarországot a nemzetközi sorozatokban.