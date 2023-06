A medencés vb-csapat végül öt úszóval gyarapodott, elsősorban a váltók miatt, míg egy versenyző, Zombori Gábor inkább az első ízben megrendezendő U23-as Európa-bajnokságon indul (200 vegyesen – most még – ott sokkal jobb esélye van kiugró eredményre), így 28 versenyző szerepel az utazólistán.

Sós Csaba szövetségi kapitány annyi megjegyzést tett a csapat kapcsán, a 400 vegyesre nevezett Verrasztó Dáviddal abban maradtak, hogy a tavalyi római Eb-n ezüstérmet szerzett klasszis ugyanott, a június végi Sette Colli után jelzi a kapitánynak, elérte-e azt a szintet, hogy megméreti magát a világbajnokságon is.

A nyíltvízieknél már a setubali Világkupa után véglegessé vált a névsor: a védettekhez – Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Olasz Anna – Fábián Bettina csatlakozott, illetve Kovács-Seres Hunor és Szimcsák Mira a két tartalék; sajnos, miután kivették a 25 km-t a programból, több klasszist is megfosztottak a vb-szereplés lehetőségétől.

Az egy hónap múlva esedékes belgrádi junior Eb-csapat is bombaerős, a tavalyi bukaresti viadalon, majd a junior vb-n a női mezőny két legjobbja, az aranyakat halmozó Pádár Nikolett és Molnár Dóra ismét hódításra kész, akárcsak Ábrahám Lilla Minna – ők hárman aztán a Fukuokában még tovább gyarapíthatják tapasztalataikat. A junior viadalon három kaposvári is szerepel majd, Harsányi Mátyás, Kakuk Koppány és Kováts Alex személyében. Az első ízben kiírt U23-as Eb-re utazó együttes is kifejezetten erősnek tűnik.

A medencés vb-csapat, Fukuoka (július 14-31.)

Férfiak: Betlehem Dávid, Holló Balázs, Kós Hubert, Kovács Benedek, Márton Richárd, Mészáros Dániel (BVSC), Mészáros Dániel (FTC), Milák Kristóf, Németh Nándor, Rasovszky Kristóf, Szabó Szebasztián, Székely Áron, Telegdy Ádám, Verrasztó Dávid.

Nők: Ábrahám Lilla Minna, Burián Katalin, Fábián Bettina, Flück Nóra, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Komoróczy Lora Fanni, Mihályvári-Farkas Viktória, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Sebestyén Dalma, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter.

A nyíltvízi vb-csapat, Fukuoka (július 14-31.)

Férfiak: Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf, Kovács-Seres Hunor (tartalék).

Nők: Fábián Bettina, Olasz Anna, Szimcsák Mira (tartalék).

A junior Eb-csapat, Belgrád (július 4-9.)

Fiúk: Ángyán Máté, Bagi Zoltán, Balogh Levente, Harsányi Mátyás, Hartmann Máté, Kakukk Koppány, Kis Noel, Kovács Seres Hunor, Kováts Alex, Magda Boldizsár, Sámóczi Milán.

Nők: Abonyi Tóth Glenda, Ábrahám Lilla Minna, Barna Bianka Dorottya, Csulák Lia, Dapsy Hanna, Elekes Tamara, Flück Nóra, Gyurinovics Lili, Jackl Vivien, Komoróczy Lora Fanni, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Veress Laura.

U23-as Európa-bajnokság, Dublin (augusztus 10-13.)

Férfiak: Andor Benedek, Bóna Benedek, Gálicz László, Jászó Ádám, Kovács Attila, Sárkány Zalán, Török Dominik Márk, Zombori Gábor.

Nők: Békési Eszter, Nyirády Réka, Ugrai Panna.

Universiade-csapat (Chengdu, július 29-augusztus 4.): Illyés Laura Vanda, Hatházi Dóra, Ollé Mónika, Késely Ajna, Sebestyén Dalma, Szabó Feltóthy Eszter, Sztankovics Anna.