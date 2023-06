Fiatalos lendülettel! – A 2023/24-es szezonban részben a klub utánpótlására támaszkodik az egyesület, ami azt jelenti, hogy a napokban hét a Siófok KC kötelékében nevelkedő és kézilabdázó tehetség írhatott alá profi szerződést.

– A bal szélre „érkezik” Wald Kíra mellé Karé Kamilla, a jobb oldalon pedig Tóth Ficsor Nóra kapja meg a lehetőséget a bizonyításra – tájékoztatott hivatalos honlapján a Balaton-parti együttes. – A jobbátlövő pozíciójában Berényi Kíra, irányítóban pedig Wutschi Verona és Baranyi Dorottya írt alá profi szerződést. A gólvonalon Herczeg Lili mellett Grebenár Réka és a felnőttek között korábban már bemutatkozott Krasznai Júlia kapott bizalmat Koi Endre vezetőedzőtől és a szakmai stábtól.

– Amikor átvettem a klub utánpótlásának szakmai irányítását, akkor azt a hosszútávú célt tűztük ki magunk elé a klubvezetéssel karöltve, hogy évről évre építsünk be a felnőtt csapatba fiatal, sajátnevelésű játékosokat – fogalmazott Vers Ákos, a Siófok KC szakmai vezetője. – Mivel a következő szezonban Koi Endre vezetésével új alapokra helyeződik az első csapat építése, így többen nagy lehetőséget kaptak egy profi szerződés keretén belül.

A játékosok az utánpótlásban már bizonyítottak, de kétség kívül hatalmas lesz számukra a változás.

– Ennek ellenére bizakodó vagyok és remélem, hogy kivétel nélkül megállják majd a helyüket a felnőttek mezőnyében – tette hozzá a Siófok KC szakmai vezetője. – Rengeteg munka áll előttük, de mi azért dolgozunk itt, hogy minden lehetőséget és segítséget megadjunk nekik a fejlődéshez. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy mérföldkő a klub életében és remélem, hogy a jövőben egyre több Siófokon nevelkedett játékosnak lesz lehetősége csatlakozni a felnőttekhez. Az utánpótlásunkban kézilabdázó gyerekeknek nagy motivációt adhat a lányok példája.

Az SKC Sportkomplexum területén rendezték meg a II. SKC Családi Napot, mely egyszerre szólt a gyerekeknek, a szülőknek, a szurkolóknak és klub dolgozóinak, egyszóval mindenkinek, aki szereti a kézilabdát és a Siófok KC-t.

– Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, így minden adott volt egy jó hangulatú rendezvényhez – nyilatkozta Vers Ákos, az esemény főszervezője. – Szülők, szurkolók és edzők főztek különböző jobbnál jobb ételeket. Délelőtt a szülők és a gyerekek közötti mérkőzések vitték a prímet, ebéd után pedig díjaztuk a 2022/23-as szezon legjobbjait és második alkalommal is megválasztottuk az SKC Utánpótlás All Star csapatát. Ez az esemény méltó lezárása volt a szezonnak. Bízom benne, hogy ez jövőre is így lesz, hiszen ebből szeretnénk hagyományt teremteni.





– A kemény munka kifizetődő, ez pedig egy remek visszaigazolás, hogy jó úton haladok – mondta Bozsodi Eszter, a serdülőcsapat irányítója. – Nagyon örülök, hogy bekerültem az All Star csapatba, másrészről egy kicsit sajnálom, hogy a Final4-ról lecsúsztunk a bajnokságban. Keményen küzdöttünk érte, de amit elértünk, az így is szép eredmény. Az edzőimnek és a csapatnak is sokat köszönhetek, úgy érzem sokat fejlődtem. Most jöhet egy kis pihenő, ami után még keményebben fogok dolgozni a céljaimért.





– Nehéz év van mögöttünk, hiszen sok sérültünk volt menet közben – tette hozzá Koósz Fruzsina, a serdülőcsapat beállója. – Ennek ellenére így is sikerült jól teljesítenünk. Sok nehézségen mentünk keresztül, de mindig kitartottunk egymás mellett. Ez az első évem Siófokon és nagyon jól érzem magam. Az edzőktől és a lányoktól is sokat tanultam. Úgy érzem, hogy nagy fejlődésen mentem keresztül. Örülök, hogy én kaptam az SKC All Star beállója díjat, ez egy jó visszaigazolás számomra. Várom a folytatást és próbálom az edzéseken és a mérkőzéseken is a maximumot nyújtani, hogy tovább fejlődhessek.

A szezon legjobbjai – Siófok KC SE. U9: Pintér Emma, Hermann Johanna; U10: Tóth Lili, Koller Milla. A szezon legjobbjai – Siófok KC Kft. U8: Perge-Sápi Boglárka, Szabó Anna; ​U9: Hoffecker Léna, Deák Darla; U10: Hancz Hanna, Steckl Violett, Nagy Andrea, Fogasy Korina; U11: Vati Violetta, Szávay Dorka; U12: Tóth Tessza, Gál Zsófi; U14: Kenyó Júlia, Gábor Kata; Serdülő II.: Herman Noémi, Pap Zsófia Mónika; Serdülő I.: Maurer Lili, Bálind Réka; Ifjúsági I.: Tóth Ficsor Nóra, Bakacsi Lilla.