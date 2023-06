Nem kellett sokat várni arra, hogy a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában újra az ország legjobbjai csatázzanak egymással, hiszen a tavasszal megrendezett felnőtt országos bajnokságot követően ezúttal a serdülő korosztály tehetségei mutathatják majd meg, hogy ők a jövő olimpiai reménységei. A négynapos viadalon, ahogy azt már a legnagyobb nemzetközi versenyeken is megszokhattuk délelőtt az előfutamokat rendezik, így az úszóknak a 17 órai kezdettel elrajtoló döntőkre kell időzíteniük az igazi csúcsformát.

– A csapatunkból tizennégy sportoló vesz részt a versenyen, köztük több, még csak a gyermek korosztályba tartozó úszó, hogy tapasztalatot szerezzenek, illetve ezzel is segítsük a felkészülésüket a saját országos bajnokságukra – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Szerencsére van olyan sportolónk, aki éremesélyes, illetve a váltóink is azok, azonban a lényeg, hogy a fiatalok jól ússzanak, élvezzék a versenyzést és döntsék meg az egyéni csúcsaikat. Ezekért a célokért dolgoztunk egész évben, bízunk benne, hogy el is érjük.