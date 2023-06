– Tizenkilencedikén 11 órakor érkeztek meg a gyerekek, a szabadfogásos csapatnak ugye négy edzése van egy pihenővel, azután megint négy tréning és mennek haza, a lányoknak kedden és csütörtökön van pihenőjük – mondta a mesteredző, aki korábban huszonkét évig volt a szabadfogású felnőttválogatott szövetségi kapitánya. – Egy nap általában két edzés van, amikor pihenő van, akkor délután nincs tréning. Azért tudni kell, hogy ezek a gyerekek otthon, a klubjukban négy-öt edzésen vesznek részt, illetve vannak olyanok, akik már reggelente is edzenek, tehát valakinek hat-hét edzése is van. Igyekszünk nem nagyon fárasztani őket az Európa-bajnokság előtt, hogy ne legyenek hullafáradtak a kezdésre. A szabadfogásban huszonnégy versenyző van itt, de csak tizenhárman indulnak a viadalon, a többiek edzőpartnerek, mert azokra is szükségünk van. Hasonló létszámmal vannak itt a kötöttfogásban is, szóval olyan hetven körüli létszámmal edzünk itt összesen.

– Ha a tavalyi évből indulunk ki, akkor ott nagyon sok érmet szereztünk, főleg a lányok, négy vagy öt aranyérmet vittek haza, kötöttfogásban is elvittünk négy-öt érmet, szabadfogásban pedig egy ezüstérmet is szereztünk – hangsúlyozta Gulyás István, aki 1993 óta dolgozik birkózóedzőként. – Nem vagyok jós, de azt gondolom magyar éremeső várható itt Kaposváron az Eb-n és reméljük lesz közte egy-két aranyérem is, már a három fogásnemben összesen. A szabadfogásról beszélve reménykedünk, hogy idén is tudunk egy érmet szerezni, de hát nem lesz egyszerű. A tavalyi év annyiban volt könnyebb, hogy az oroszok és a fehéroroszok nem indultak, akik azért jelentős erőt képviselnek a birkózásban minden korosztályban. Itt most úgy tudom, hogy ez a két ország jelen lesz a viadalon, úgyhogy azért ez megnehezíti a helyzetünket.

Az U16-os, az U17-es, az U20-as korosztályban és a felnőtteknél minden súlycsoportban csak egy versenyző indulhat országonként. Az U15 az egyetlen olyan korcsoport, ahol a súlycsoportokban duplázni lehet és ezt nem csak magyar teheti meg, hanem mindenki, tehát előreláthatólag nagyon erős mezőny lesz az Eb-n.

– A magam részéről sokat voltam Kaposváron versenyen, sok nemzetközi viadalt rendezett a város – fogalmazott Gulyás István. – Meg minden évben van itt magyar bajnokság, tehát sokat járok ide, mondjuk akkor pont nem várost nézni, de nagyon szép kis város szerintem, nagyon sokat fejlődött és tisztaság van mindenhol.