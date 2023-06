A beállóposzt tekintetében három kérdőjelből kettő kiegyenesedett, így már tizenhárom játékost számlál a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC 2023/24-es játékoskerete. Hadnagy Fanni az Eszterházy KC-tól, Győri Viktória pedig a Szombathelyi KKA-tól érkezett a Balaton déli partjára.

– A beálló egy fontos poszt, így Hadnagy Fanni és Győri Viktória egyaránt meghatározó szerepet kaphat – fogalmazott Koi Endre, az SKC vezetőedzője a klub hivatalos honlapján. – Védekezésben és támadásban egyaránt számítok rájuk.

– Ez egy hatalmas lehetőség számomra, nagy előrelépés a pályafutásomat nézve – nyilatkozta az SZKKA-tól érkező Győri Viktória. – Az elmúlt években sok siófoki mérkőzést láttam, akár a bajnokságban, akár a nemzetközi kupában. A posztomat tekintve pedig előszeretettel figyeltem Karatina Jezic játékát. A jelenlegi keretből Wald Kírát ismerem, vele már játszottam együtt Szombathelyen. Izgatottan várom a közös munka kezdetét és bízom benne, hogy fel tudok nőni az előttem álló feladathoz.



Hadnagy Fanni a Siófok KC-ban folytatja a pályafutását

Fotó: MW



Győri Viktória a kézilabda alapjait Dunaszerdahelyen szerezte meg, tizenhárom esztendős korában került át Győrbe, ahol három évet töltött el az utánpótlásban. Ezek után igazolt Szombathelyre, ahol előbb az NB I./B-ben, majd az NB I.-ben is bemutatkozhatott.

– Viszonylag későn kezdtem kézilabdázni, miután nyolc éven át táncoltam – elevenítette fel Hadnagy Fanni. – Gyorsan fejlődtem, így két év alatt az Eszterházy felnőttcsapatában találtam magam. Rövidesen a Ferencvárosba igazoltam, majd egy év után a Vasashoz kerültem. Ezekre az évekre boldogan gondolok vissza. Egy súlyos térdsérülés azonban az NB I.-es szerepvállalásomat és az álmaimat is összetörte. Hazaigazoltam Egerbe, ahol két év alatt újra felépítettem magam. Sokat dolgoztam azért, hogy itt legyek. A befektetett munka azonban kifizetődött és úgy érzem, a csillagok is mellettem álltak. Amikor meghallottam, hogy keres a Siófok, azonnal igent mondtam, hiszen ez egy hatalmas lehetőség a számomra.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, visszatér a somogyi együttes saját nevelésű balátlövője, Takács Eszter.

– Egy hatalmas lehetőséget kaptam a Siófok KC-tól, amivel szeretnék élni – mondta Takács Eszter, miután bejelentették érkezését. – Úgy érzem, hogy végre kiteljesedhetek és önmagamnak, valamit a környezetemnek is bebizonyíthatom azt, mire vagyok képes. Beilleszkedési problémáim aligha lesznek, hiszen olyan, mintha hazatérnék egy hosszú nyaralás után. Az új csapattársakat és a közös munka kezdetét viszont izgatottan várom. Évekkel ezelőtt, amikor távoztam Siófokról az egyetem végett, Mohács egy kézenfekvő választás volt számomra, ami után a SZISE jelentette a következő állomást. Szerettem volna felkelteni NB I.- es klubok figyelmét, a mindennapi edzésmunkában ez volt a fő motivációm, így amikor meghallottam a siófoki lehetőséget, egy pillanatig sem gondolkodtam.

Takács Eszter pályafutását az SKC-ban kezdte és tíz esztendő alatt végigjárta a klub utánpótlás-ranglétráját. Lars Rasmussen irányítása alatt egy komoly sérüléshullám közepette a felnőttek között is debütált, majd a Moen-éra alatt is a bő keret tagja volt.