A legidősebbek a 4. helyen fejezték be az alapszakaszt, 18 mérkőzésen 11 győzelmet és egy döntetlent könyvelhettek el 6 vereség mellett. Mindez azt jelentette, hogy a középházban folytathatták, melyet végül a második helyen fejeztek be. A házi góllövőlista élén Takács László Richárd végzett 80 találattal, megelőzve a 65 gólos Borbély Bendegúz Hunort.

– Az U15-ös csapatunk a másodosztály alapszakaszát csoportja második helyén fejezte be, miután 10 mérkőzésen 8 győzelmet és 2 vereséget ért el a hibátlan teljesítményt elérő Komló mögött – tájékoztatott a cskk.hu. – Ezután a III.-as csoport felsőházában folytattuk a szereplésünket, újabb 10 mérkőzést lejátszva a megszerzett 6 pontunknak köszönhetően pedig a 4. helyen zártunk a második körben. Sánta Bálint Kristóf és Miháldinecz Áron 100-100 góllal volt a legeredményesebb játékos. Az U14-esek 21 mérkőzést játszottak az alapszakaszban, s 25 pontot gyűjtöttek, ezzel a negyedik lettek. Sánta Bálint Kristóf 159, Bencze Milos 105 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Az U13-as korosztályban 10 versenyhétvégét rendeztek, a 20 lejátszott mérkőzésen ötször nyertek a csurgóiak, s egyszer döntetlent játszottak. Az U12-es korosztályban is 10 játéknap volt, az ifjoncok 12 diadalt arattak, egyszer döntetlenre végeztek, így remek idény van a csurgói csapat háta mögött.