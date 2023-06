A hétvégén rendezték meg a Balatonon a XVI. Építész-BeLight Regattát, mely az első versenynapon a balatonlellei BL YachtClub előtti vízterületről rajtolt volna el. A szervezők egy technikás pályát jelöltek ki, ám az erős szél miatt módosították a tervet. Sajnos azonban szombaton erős, viharos szél fújt a magyar tengeren, s helyenként 60 km/h feletti lökéséket is prognosztizált az Országos Meteorológiai Szolgálat. A versenyigazgató, Karsai Gábor folyamatosan kapcsolatban volt a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával, s előbb két órával eltolták a rajt időpontját, s bár később mérséklődött a szél, de délutánra újra felerősödött volna, ezért úgy döntöttek a szervezők, a résztvevők testi épségét szem előtt tartva, nem rendezik meg a futamot. A program az MCC Révfülöpi Cholnoky Jenő kikötőjében folytatódott. Ahol bemutatták a Mathias Corvinus Collegium révfülöpi fejlesztési terveit, s ismertették a Cholnoky Jenő Gyermek. és Ifjúsági Kikötő, Diáktábor építészeti tervpályázatát. Másnap onnan indult a második – a tervek szerint sokkal rövidebb és egyszerűbb – etap, ám ezen módosítottak a rendezők, mivel a nyitányon elmaradt a verseny.

Fotó: Weberfoto.hu



– Vasárnapra már jól vitorlázható, északi kettes erejű szél volt – nyilatkozta Karsai Gábor versenyigazgató. – Egy Z-alakú pályát tűztünk ki, a rajt Révfülöpnél volt, Zánkán volt az első bója, onnan a mezőny lement a balatonlellei nagy kikötőig, ott volt a másik pályajel, a cél pedig, ahogy az ünnepélyes eredményhirdetés is – a balatonlellei BL YachtClubnál volt. Összesen huszonkilencen teljesítették a megméretést, az abszolút első helyet a Capella szerezte meg, megelőzve a Lillafüred, és az Orpheus legénységét.

Az idén újdonsággal is készültek, hiszen a BeLight kezdeményezésére útnak indítottak egy Vándor-kupát, a hazai építész egyetemek között, melyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem csapata vihetett haza, de de nagyon szép teljesítményt nyújtottak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium hallgatói is a versenyen.

A regatta védnöke Valentini Pál, az MCC stratégiai igazgatója, főigazgatói kabinetvezető volt. A verseny díszvendége volt Erik Vilstrup Lorenzen, Dánia nagykövete, Lánczi Péter, az MCC általános főigazgató helyettese, prof. Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Körének elnöke, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnöke, Dr. habil Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész, Balatonföldvár díszpolgára, a V4 Építészeti Alapítvány kurátora, valamint Kondor Gáza, Révfülöp polgármestere, s az érsekújvári építészmérnök, Istenes József, a V4 Építészeti Alapítvány kurátora.

Eredmények. Yardstick 1.: 1. Cosinus (Kardos-Buna Botond, Jaczó Márk, Király Zoltán, Szilágyi Mária, Beczner Balázs, Reviczky Márton), 2. Happy Merida (Medgyesi Csaba, Csizmadia Péter, Pelőcz-Tóth Anikó, Bakonyi András, Pálinkás Zsuzsanna), 3. Capella (Dávid Péter, Borsay Attila, Imrédy Sarolta, Hrehuss Máté, Kóczián Zoltán, Birtalan Orsolya, Bodolai M. Márton, Krizsán András, Bolla Hella). Yardstick 2.: 1. Skywalker (Cséfán Illés, Zambelly György, Schriffert Péter), 2. Szélénk (Kovács Szabolcs, Nagy Mihály, Nagy Balázs, Juhász András, Nagy-Pál Tamás, Markó László, Bari Péter, Oláh Tibor, Szijjártó Vince), 3. Luna (Madzin Attila, Gosztonyi Miklós, Gosztonyi Zsombor). Yardstick 3.: 1. Home Office (Erdős Bálint, Gáva Attila, Magi Tibor, Ágoston László, Tisza András, Gál Károly, Tóth László, Pavelka Ádám, Fülep Attila, Balogh László), 2. Flamenco (Vass-Eysen Ervin, Vass-Eysen Ervinné, Vass Eysen Áron, Vass-Eysen Ábel, Ádi Brigitta), 3. Manana (Pál-Szabó István, Pál-Szabó Panna, Pál-Szabóné Tünde, Mályi Soma, Maxin Enikő, Sándor Nóra).