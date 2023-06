A HSA NEKA NB I.-es csapatának balszélsője, Krakovszki Bence a következő szezontól a MOL Tatabánya KC színeiben folytatja pályafutását. A 20 éves játékos 2017-ben került a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, így hat balatonboglári év után vált klubbot. Bence fejlődése példaértékű volt, a korosztályos bajnokságokban szerzett sikerek után tagja volt a két éve NB I/B-t megnyerő gárdának, az elmúlt két szezonban pedig Sótonyi László együttesében bizonyíthatott az élvonalban. A korosztályos válogatottak után idén bemutatkozhatott a felnőtt nemzeti csapatban is.

Krakovszki Bence ikertestvérével, Zsolttal érkezett a NEKA-ra 2017-ben, már a kiválasztón megmutatták mire képesek, ősztől azonban már külön utakon folytatják pályafutásukat. A balszélső ebben a szezonban huszonhat NB I.-es mérkőzésen lépett pályára és hetvenkilenc gólt szerzett.

– Természetesen nagyon örültem, amikor megkerestek, a fejlődésem szempontjából egy ugródeszka lehet ez a további pályafutásom szempontjából is – emelte ki Krakovszki Bence. – A vezetőedzőt, Tombor Csabát ismerem a junior válogatottból, de emellett azért döntöttem így, hogy minél többet fejlődjek. Persze jobb, hogy ismerem a vezetőedzőt is és tudom, hogy hasonló munkát végeznek Tatabányán, mint itt nálunk. Egy nagyon jó csapatnak gondolom a Tatabányát és bízom benne, hogy fel tudom majd venni az ottani ritmust és tudok is bizonyítani. Hat évet töltöttem itt a NEKA-n, nagyon fura érzés lesz jövőre máshol kezdeni az alapozást. Nagyon sok mindent köszönhetek itt mindenkinek, az összes edzőnek és stábtagnak is, jó szívvel fogok visszagondolni azokra az emlékekre, amiket itt szereztem és megpróbálok minden itt tanultat kamatoztatni a jövőben a pályán is.

A HSA NEKA NB I.-es csapatának jobbszélsője, Szilágyi Benjámin a OTP Bank Pick Szeged kölcsönjátékosaként két éven át szerepelt volna Balatonbogláron, de nyártól visszatér és újra nevelőklubjában szerepel. A juniorválogatott kézilabdázóra – aki idén az eddigi 26 élvonalbeli mérkőzésen 62 gólt szerzett – az első csapatnál számítanak a következő szezontól.

Szilágyi Benjámin remekül beilleszkedett a HSA NEKA csapatába és az ottani játékrendszerbe, gólörömei pedig emlékezetesek maradnak a szurkolók szemében.

– Nagyon sok mindent köszönhetek a NEKA-nak, nagyon jól éreztem magam, itt sokat tanulhattam és olyan meccseken vehettem részt, amit soha nem fogok elfelejteni – hangsúlyozta Szilágyi Benjamin. – Kezdetben célunk a biztos bentmaradás, volt, de változtak a céljaink és már minél előrébb szerettünk volna végezni a tabellán. Úgy gondolom, fizikálisan és mentálisan is sokat fejlődtem ebben az évben, a körülmények adottak voltak a zavartalan munkához. Mindig örömmel fogok visszagondolni erre az eltöltött évre. Mindig is az volt az álmom, hogy egyszer a Szeged felnőttcsapatában szerepeljek, most megadatik ez a lehetőség, szeretnék élni vele.