Új edzővel, és négy új légióssal vágott neki a bajnokságnak a csapat.

– Nyugalmas, szakmailag előremutató szezont vártam – mondta Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – A tréner személyének kiválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy a fiatalokkal, a kaposvári nevelésű játékosokkal olyan munkát végezzen, mely előrevetíti azt, belőlük NB. I/A-csoportos kosárlabdázó válik, s itt a somogyi vármegyeszékhelyen. Nem volt könnyű a feladta, hiszen egy embert beépíteni sem könnyű. Nálunk azonban, hála Istennek, több olyan tehetség van, akinek meg kell oldani a szerepeltetését, ez örömteli, de nagyon nehéz feladat. Úgy gondoltuk, Ivan Rudez személyében megtaláltuk azt a szakembert, aki ezt teljesítheti, s igazából nem is ezzel volt a főprobléma az idény során, hanem – az első időszakot leszámítva – azzal: nem csapatként szerepelt az együttes.



Paár Márk ponterős játékkal jelentkezett az alsóházi rájátszásban

Fotó: Lang Róbert



Aztán az alapszakasz vége előtt két fordulóval elköszöntek Ivan Rudeztől, a play outban már Szőke Balázs és Filipovics Gordan kezébe került a szakmai irányítás.

– A lebonyolítási rend megváltoztatásával kellemetlen helyzetbe kerültünk – tette hozzá Puska Zoltán. – Az eddigi versenyrendszerben ugyanis a tizedik hely biztosíthatta volna számunkra a nyolcba kerülésért vívott harcot. Az idén azonban annulálták az eredményeket, s egy új bajnokság kezdődött, melynek vesztese kiesett. Ezért az első időszak egy kicsit eltért attól, amit elterveztünk, ám végig azon dolgoztunk az új edzőkkel egyetértésben, hogy minél több esélyt adjunk azoknak a kosárlabdázóknak, akikkel a jövőt tervezzük. Ki kell emelni Szőke Balázst és Filipovics Gordant, mert egy olyan szituációban vették át a csapatot, ahol borítékolható volt, ebből nem tudnak jól kijönni. Nem kérdeztek, nem aggályoskodtak, hanem a klub érdekeit szem előtt tartva, az első szóra igent mondtak és a legjobb tudásuk szerint látták el a feladatukat. A kettejük munkája sok pozitívumot hozott, voltak ugyan hullámvölgyek az alsóházi rájátszásban, de az utolsó három, négy meccs már megmutatta, milyen intenzitással kellett volna az előzőekben pályára lépni. Sajnos azonban ez a különböző személyes problémák miatt nem valósult meg, belül nagyon sok gonddal, problémával küzdöttünk, de ez kifelé nem biztos, hogy látszott, ám ez így van rendjén.

A szezont nagyban befolyásolta a rengeteg sérülés is.

– Az élsportban sajnos ez is benne van – hangsúlyozta az ügyvezető. – Amikor kiállunk egy mérkőzésre, már nem számít, mi történt előtte, mindig az a a legjobb csapat, amelyik kifut a parkettre. Krnjajski Borisz hónapokra kidőlt, Csorvási Milán karrierjét befolyásoló sérülést szenvedett, emiatt szerződést is bontottunk vele, Sebastian Aris a Honvéd ellen iratkozott fel a maródiak listájára. Először apróságnak tűnt a dán sportoló sérülése, aztán később kiderült, komolyabb a baj, s mindössze egy meccsre tudott visszajönni, a Nyíregyháza elleni idegenben győzelem során játszott, és nagy szerepe volt a diadalban. Sajnálom, hogy így alakult, hiszen a légiósaink közül – a pályán és azon kívül is – neki volt a legprofibb a hozzáállása.



Fehérvári Csegő debütált a nagycsapatban

Fotó: Lang Róbert



A szurkolókat már most az érdekli a legjobban, kik alkotják majd a 2023/2024-es csapatot.

– Az első feladat az edző személye – emelte ki Puska Zoltán. – Egy magyar mesterrel tárgyalunk, s már az aláírási szakaszban járunk. Neki még szerződésben foglalt kötelezettségei vannak, ha azokat teljesíti, akkor válik realitássá az érkezése. A vele való egyeztetések után az volt elsődleges cél, hogy először a magyar magot alakítsuk ki, emiatt minden játékossal, akinek lejárt a szerződése beszéltünk, s a szóbeli megállapodások már megszülettek, s a napokban írásban is rögzítjük a kontraktusokat. Örömteli, hogy egy újabb ifjú tehetségünkkel is szerződést kötünk. Az idegenlégiósok kiválasztása folyamatban van, a mostani csapatból bármelyikük megtartása is komoly dilemmát okozott volna, mert sajnos az év során több olyan tényező is előjött, mely elgondolkodtatott minket arról, érdemes-e a továbbiakban velük számolni. Úgy tervezzük, négy légióssal vágunk majd neki a pontvadászatnak.

Puska Zoltán közölte: az edzőt és a vezetőségben történő szakmai, strukturális változásokat sajtótájékoztatón jelentik be, az új játékosokról pedig a klub hivatalos csatornáin számolnak be. – Mindenről időben tájékoztatjuk a szurkolóinkat, de amíg nincs aláírt szerződés, addig felesleges bármit is közölni, mert sok mindenkivel egyeztetünk, de csak akkor kerül pont az ügy végére, ha ott van mindkét fél aláírása a papíron.



Halmai Dániel remekül védekezett és irányított

Fotó: Lang Róbert



– A felkészülésünk remekül sikerült, talán még sohasem szerepeltünk ilyen jól az előszezon meccsein, így nagy reményekkel vágtunk neki az idénynek – fogalmazott Hendlein Roland. – Aztán ebbe a rendszerbe hoztunk még egy játékos, ami – így utólag már kijelenthető – rosszul sült el, hiszen megborult a szisztémánk. Sajnos zsinórban jöttek a vereségek, a csapat pedig egyre mélyebbre süllyedt és sajnos nem tudtunk kijönni a gödörből. Ennek is köszönhető, hogy olyan pozícióban végeztünk, amit nagyon nem szerettünk volna, hiszen végül az utóbbi idők egyik legrosszabb szereplése lett az idei. Persze a lebonyolítási rendszer is változott, a tizedik helyen zártuk az alapszakaszt, s rögtön jött az alsóházi rájátszás, ahol már nem nagyon lehetett motiválni a külföldi kosárlabdázókat, talán fejben már mindegyikük otthon volt... S nem is tette meg mindent azért, hogy győzzön, s előrébb lépjen a csapat.

– Pedig ezúttal is volt lehetőségünk a play off-ra, sokáig a saját kezünkben volt a sorsunk – húzta alá Hendlein Roland. – Ha azokat a meccseket, amelyeket a végjátékban buktunk el, megnyertük volna, akkor a legjobb nyolcban folytattuk volna, de a sportban, ahogy az életben sincs *ha„. Szerintem nem azon a helyen zártunk, melyet megérdemeltünk volna, mert a tizenkettedik pozíció nem tükrözi azt a felkészülési munkát, amit beletettünk. S ahogy már említettem az új lebonyolítás sem kedvezett nekünk, ha lett volna középszakasz, s a felsőházért küzdhetünk, az nagy motiváció lett volna.

Hendlein Roland is kitért a jövő csapatának megalapozására. – Megbeszéltük, amikor biztos lesz a bent maradásunk, utána nagyobb hangsúlyt fektetünk a fiatalokra, s megnézzük, mennyire állnak készen arra, hogy a jövőben meghatározó szerepet játszanak – elevenítette fel. – Ez szerintem jól sült, a srácok megmutatták, lehet rájuk építeni a jövőt. Nem játszottunk rosszabb mérkőzéseket velük, mint amikor öt légióssal álltunk fel. Ilyen szempontból jó volt a bajnokság zárószakasza, hiszen megmutatta, minőséget képviselnek a fiataljaink, s jól állunk az utánpótlás terén.