A játékosokra kemény hetek várnak, több edzőmérkőzéssel, emiatt is fontos volt az, hogy a háromhetes pihenő alatt megfelelően regenerálódjanak.

– Jól sikerült az elmúlt három hét, úgy érzem, kipihentem magam – mondta Harsányi Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Voltam Amerikában, sok időt töltöttem a barátaimmal. Készen állok a felkészülésre és a sok edzőmérkőzésre. A következő hetekben rengeteg edzés vár ránk. A bajnokságban szeretnénk minél előrébb lépni, titkon bízom a dobogóban.

A következő idényre a Magyar Labdarúgó Szövetség átszervezi a harmadosztályú bajnokságot, így egy új alapokon nyugvó, kevesebb mérkőzéssel átszőtt évad vár a zöld-fehér együttesre, amely újra a Rákóczi Stadionban fogadja majd az ellenfeleit.

– Az biztos, hogy harcos, darálós lesz így is a harmadosztály – tette hozzá Horváth Rudolf. – A kisebb csapatok sem adják majd magukat könnyen, biztos, hogy nagy csatára késztetnek majd minket, erre fel kell készülnünk. Játék- és futógyorsaságban, illetve erőben kell felülmúlnunk az ellenfeleket. Az előnyünkre válik, hogy a már a fiataljaink lábában is van egy év rutin. Azt már nagyon vártuk, hogy visszaköltözhessünk, gyönyörű lett a pályánk, reméljük, hogy jó hangulatú, sokgólos meccsekkel tudjuk majd a stadionba csábítani a nézőket. Természtesen szeretnénk javítani a hazai mérlegünkön, ha ez sikerülne, akkor biztos, hogy közelebb tudunk majd zárkózni az elithez. Az fontos, hogy ne kezdjük tompán a bajnokságot.

Ahogy minden nyáron, ezúttal is várható játékosmozgás a kaposváriaknál, de a klub egyelőre még nem szolgált konkrétumokkal, ami annak is köszönhető, hogy június harmincadikáig szinte minden játékost szerződés köt valahova.

– A hónap végig van szerződése a játékosoknak, de sokkal korábban elkezdtük a felkészülést, ez pedig egy elég furcsa helyzet – fogalmazott Horváth Rudolf. – Amióta a klubnál vagyok nem az átigazolásainktól volt hangos a sajtó, ez nem is fog változni. Inkább a saját nevelésű játékosinkat építettünk. Most sem fogjuk kicserélni a csapatot, ezt az anyagi lehetőségeink sem engedik. A koncepciónk, hogy beérjenek a fiataljaink és melléjük hozzunk fel még több játékost az utánpótlásból. Természetesen azért körülnézünk az átigazolási piacon, van kiszemeltünk is. Az már biztos, hogy lesznek érzékeny veszteségeink, de nincs pótolhatatlan játékos. Próbálunk a saját nevelésű, fiatal magra építeni.

A Rákóczi FC tervezett felkészülésit programja:

2023.06.24. MTK Budapest–Kaposvári Rákóczi FC

2023.07.01. Szentlőrinc–Kaposvári Rákóczi FC

2023.07.05. Kaposvári Rákóczi FC–PMFC

2023.07.12. Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC

2023.07.15. Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok

2023.07.19. Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II.

2023.07.22. NK Nafta–Kaposvári Rákóczi FC