Varga Eszter a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban ismerkedett meg a kosárlabdával. Általános iskolai tanulmányait befejezve Pécsre ment tovább tanulni és a Rátgéber Akadémián folytatta a sportot. Azóta már megjárta a korosztályos és a felnőttválogatottakat is, illetve kijutott Amerikába 2020-ban. Azóta már lediplomázott és egy új csapathoz szerződött, valamint egy mesterképzést is elkezd.

– Az első évem Amerikában a pandémia éve volt, hiszen 2020 szeptemberében utaztam ki. Alig voltak emberek az utcán, a bajnokságunk sem volt az igazi – kezdte Varga Eszter. – Azóta már teljes mértékben megtapasztaltuk a New York-i életet, illetve teljes bedobással mentünk a bajnokságban is, már nem akadályozott minket a felkészülésben a koronavírus-járvány.

Varga Eszter csapata az NEC-ben (Northeast Conference) játszik. Egész Amerika konferenciákra van osztva, általában régió szerint. Egy régióban tíz-tizenöt együttes van, s ezek a konferenciák maguk között játszanak. Varga Eszterék a bajnokságuk negyedik helyén végeztek.

– A szezon eleje nehézkes volt, utána viszont már belejöttünk és a legjobb négybe sikerült bejutnunk a konferenciánkon belül – avatott be a pontvadászat részleteibe a huszonkét éves játékos. – Úgy gondolom, ez egy szép eredmény, viszont tudtunk volna előrébb is végezni, azonban az idény végén elég sok sérülés hátráltatott minket, úgyhogy ez így sikerült. De büszke vagyok a csapatra, tavalyhoz képest előrébb léptünk, összességében tehát ez egy sikeres év volt.



Fotó: Lang Róbert



A St. Francis College Brooklyn egyetemén szerezte meg a diplomáját Economics, Finance szakon, azaz közgáz-pénzügy és számvitelen.

– Az egyetemen az utolsó évem egy kicsit húzósabb volt abból a szempontból is, hogyan tudom felvenni az órákat, nem volt egyszerű összeegyeztetni őket az edzésekkel – hangsúlyozta a fiatal kosárlabdázó. – Viszont ebben az edző és a stáb nagyon készséges volt, előfordult, hogy csak miattam tettek át egy edzésidőpontot, ez mindenképp pozitív volt.

A következő évet a Long Island University brooklyni campusán kezdi meg MBA: Master’s of Business Administration, azaz nemzetközi kereskedelem mesterszakon.

– Az előző iskolámban nézegettem a mesterképzéseket, viszont annyira nem voltam megelégedve a választékkal, ezért mindenképp váltani szerettem volna – emelte ki Varga Eszter. – A kosárlabda szempontjából is szerettem volna váltani, ugyanis úgy alakult, hogy a bajnokságunk befejezése után egy-két héttel összehívtak minden sportágat, sportolót, edzőt a suliban és bejelentették, hogy a továbbiakban az egyetem nem tudja finanszírozni a sportolást. Ez nem szokott sűrűn előfordulni, de volt már erre példa Amerikában, viszont ott elsősorban egy-két csapatot szüntettek meg az iskolánál, nem az egész sportolási lehetőséget. Engem ez nem befolyásolt a váltás miatt, annyiban még szerencsés is vagyok, ha a két sulit nézzük, akkor csak egy utcával költözök arrébb. Az előző és az új együttesem egy bajnokságban játszott, emiatt már ismertük egymást a csapattal. Illetve amikor még Kaposváron jártam a Kaposvári KK kosármeccseire 10–12 évesen, akkoriban játszott ott egy amerikai légiós irányító, Cristopher Dunn, s mint utólag rájöttem, ő az új gárdámnak az egyik stábtagja. Amikor ezt mondtam neki, onnantól már volt egy minimális ismeretség közöttünk, s az idén ő keresett meg attól a csapattól. A keret már kirajzolódott és lesz egy másik magyar lány, Dénes Dia, aki már ott játszott tavaly is, neki az volt az első éve. Megint megtaláltam tehát a magyar társaságot, hiszen eddig mindegyik évemben volt magyar csapattársam.

– Egyébként az elmúlt szezonunk nem sikerült jól, nagyon sokan sérüléssel bajlódtak, s egyéb problémák is voltak a csapatban a játékosállománnyal – fogalmazott. – Ezt mutatja is az igazolt játékosok száma, mert körülbelül nyolc új kosárlabdázó lesz a következő idényben velem együtt, ami azért elég soknak számít, több mint a csapat fele kicserélődik. Bizakodó vagyok a jövő szezonnal kapcsolatban, lesznek idősebb, rutinosabb játékosok is, akik már pár éve benne vannak az egyetemi sportban.

Varga Eszter az idén az U23-as nemzeti együttessel készül a Nemzetek Ligájára.

– Most a felnőtt és az U23-as válogatott is előbb elkezdte a felkészülést, így én a sport, a tanulás és egyéb elfoglaltságok miatt még Amerikában voltam, viszont nemrég értem haza és csatlakoztam az U23-as kerethez – mondta Varga Eszter. – Már elkezdtük a nyári felkészülést, hetente vannak etapok, s készülünk a Nemzetek Ligájára, amelynek az első fordulója Pristinában lesz júliusban, a második forduló pedig augusztus elején Szolnokon, utána már megyek vissza Amerikába, így elég feszített a tempó.

Varga Eszter az új csapatával augusztusban kezdi meg a felkészülést.