Veszprémtől érkező kapus, aki jelenleg az U21-es világbajnokságon szerepel a juniorválogatott tagjaként, a Spanyolországba szerződött Palasics Kristófot váltja a poszton. A húszesztendős játékos a legutóbbi szezonban az NB I./B-s csapatban nyújtott nagyszerű teljesítményt, sőt két alkalommal a Telekom Veszprém NB I.-es mérkőzésén is pályára lépett. Az akadémiák közötti jó együttműködés jegyében a tehetséges fiatal a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián minőségi játéklehetőséget kaphat, ezzel is elősegítve a fejlődését.

Ahogy az a BFKA Veszprém hivatalos honlapján szerepel, Mikler Krisztián az elmúlt évek során hét ifjúsági, hatvankilenc NB I./ B, két Magyar Kupa, három NB I.-es és két SEHA-liga mérkőzésen bizonyíthatta tudását. Csapataival serdülő bajnokságot és Balaton Kupát is nyert, és egy NB I./ B-s második helyet is szerzett. Az idei szezonban a NB I./B országos lista első helyét foglalta el teljesítményével a kapusok között.

– Nagy öröm volt számomra, hogy a NEKA megkeresett – nyilatkozta a balaltonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos honlapján Mikler Krisztián. – Nagyon motiváltan és örömmel jövök az NB I.-es csapathoz, hiszen tudom, hogy itt minden lehetőség meglesz a fejlődésemhez. A csapat nagy részével együtt játszom a juniorválogatottban, aminek szövetségi kapitánya Sótonyi László, ezáltal többeket is ismerek a csapatból illetve a szakmai stábból. Szeretném minél előbb felvenni az NB I. ritmusát és minél több játéklehetőséghez jutni. Elégedett azzal lennék, ha elérnénk a közös céljainkat és sikeresen szerepelnénk a következő szezonban.

Azért is volt szüksége a csapatnak egy új kapusra, mert az elmúlt két szezonban a HSA NEKA-t erősítő kapust, Palasics Kristófot ősztől a spanyol élvonalbeli La Rioja szerződteti. A 21 esztendős tehetséges hálóőr a Telekom Veszprém kölcsönjátékosaként bizonyíthatott Somogyban és szimpatikus személyiségével, hozzáállásával és nagyszerű teljesítménnyel a szurkolók egyik kedvencévé vált. Számos sikerben főszerepet vállalt, így nem véletlen, hogy már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott. Új csapata a legutóbbi szezonban az ötödik helyen zárt, így kihívás és nagy lehetőség előtt áll a fiatal kapus.

A Balaton-parti csapatban folytatja pályafutását a következő szezontól Ludmán Marcell is. A 20 éves átlövő ebben a szezonban a Fejér B.Á.L. NB I.-es csapatában szerepelt a Pick Szeged kölcsönjátékosaként, 22 mérkőzésen 39 gólt szerzett, a következő idénytől pedig Balatonbogláron bizonyíthat. A fiatal játékos a junior válogatottban – szintén – együtt dolgozik Sótonyi Lászlóval, így nem lesz számára ismeretlen a szakember által elképzelt játékrendszer.

– Amikor megkeresett a NEKA, akkor a döntésem legfontosabb szempontja az volt, hogy hol tudok a legtöbbet fejlődni szakmailag – fogalmazott akkor a játékos. – Sótonyi Lászlóval két éve együtt dolgozom a junior válogatottban és nagyon jó szakembernek tartom. Sokat várok ettől a két évtől, bízom benne, hogy nagyon sokat fogok tudni fejlődni és el fogom érni azokat a céljaimat, amiket kitűztem magam elé.