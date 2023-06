Három találkozó is elmaradt a Focivilág-kupáért kiírt kaposvári városi kispályás labdarúgó-bajnokság rájátszásának harmadik fordulójában. Az egyik mérkőzést később rendezik meg, a másik kettőn pedig nem tudtak kiállni a csapatok, így ellenfelük játék nélkül jutott a három bajnoki ponthoz. Az Ebola a pályán ért el győzelmet, magabiztosan verte a Ferro alakulatát. Egy döntetlen is született a felsőházban, a Liberi és a Matracvarázs megosztozott a pontokon. Az alsóházban magabiztosan nyert a Kórház egylete, a QLR PC Bontó gárdáját verték négy góllal. Szoros küzdelemben fektették két vállra ellenfelüket a Pontrablók, a Kadétok és a Somogy Sportja megmérettetése későbbre tevődött.

Matracvarázs–Liberi 1–1

A találkozó sokáig 0–0-ra állt, a csapatok csak helyzetekig jutottak, gólt nem sikerült elérniük. A találkozó vége előtt pát perccel talált be a Liberi, melyre ellenfele az utolsó másodpercekben válaszolt, így alakult ki a végeredmény.

Gólszerzők: Bunovácz, illetve Kőszegi.



A Somogy Sportja vezeti a városi kispályás bajnokság alsó házát

Fotó: Lang Róbert



QLR PC Bontó AC–Kórház 4–8

Gyors gólváltással kezdődött az összecsapás, az első félidőben felváltva vezettek a pályára lépett alakulatok. A második játékrészben aztán a Kórház legénysége megrázta magát, és több góllal legyőzte ellenlábasát.

Gólszerzők: Golita 2, Szőke B 2, illetve Verebélyi 4, Kővári, Galambos, Varga, öngól.

Ebola–Ferro FC 7–2

Pontos, gyors, technikás játékot láthattunk az első félidőben, ekkor 2–0-ra vezetett a bajnokcsapat. A fordulás után még jól tartotta magát a Ferro, 3–2-ig szoros volt a találkozó, de aztán is­kolajátékkal az Ebola eldöntötte a három pont sorsát.

Gólszerzők: Pető 2, Kulcsár 2, Decsi, Laczkó, öngól, illetve Horváth, Sárközi.

AGKGY Pontrablók FC–VNFSZK 5–4

A Pontrablók gárdája szerezte meg a vezetést, majd ellenfelének sikerült fordítania. Ezután felváltva voltak előnyben a csapatok a kiegyenlített mérkőzésen, melyet végül is kis szerencsével az AGKGY nyert meg.

Gólszerzők: Lender 3, Zeleznik 2, illetve Fülöp 4.

SZLAMB–Zsíroskönyér 3–0

Játék nélkül.

Belo Bt–Cefre 3–0

Játék nélkül.

Gépész Kadétok–Somogy Sportja

Később rendezik.

A bajnokság állása, felsőház: 1. Belo BT (17 15 2 0 91–21) 47 pont, 2. SZLAMB (17 15 1 1 81–22) 46 pont, 3. Ebola (17 15 1 1 86–30) 46 pont, 4. Zsíroskönyér (17 10 2 5 61–44) 32 pont, 5. Ferro FC (17 10 1 6 96–54) 31 pont, 6. Cefre (17 8 2 7 58–50) 26 pont, 7. Liberi (17 8 1 8 42–43) 25 pont, 8. Matracvarázs (17 6 1 10 56–68) 19 pont.

A bajnokság állása, alsóház: 1. Somogy Sportja (16 7 1 8 46–59) 22 pont, 2. Kórház (17 7 1 9 57–70) 22 pont, 3. QLR PC Bontó AC (17 5 2 10 50–84) 17 pont, 4. Gépész Kadétok (16 4 2 10 46–75) 14 pont, 5. AGKGY Pontrabló FC (17 3 1 13 41–85) 10 pont, 6. VNFSZK (17 1 1 15 36–90) 4 pont.