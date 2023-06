A Magyar Kézilabda Szövetség fellebbviteli bizottsága meghozta a másodfokú döntéseit, az első körben elutasított klublicenc-kérelmek kapcsán. – Az MKSZ fellebbviteli bizottsága a fellebbezések nyomán a Handball Future Szolgáltató Kft., a Kispest Kézilabda Sport Kft., a TAC Kézilabda Nonprofit Kft., a Veszprémi Kézilabda Kft. kérelmének helyt adva kiadta az MKSZ Klublicenc-t, míg a Siófok Kézilabda és Tenisz Klub Sportszolgáltató Kft. esetében helybenhagyta az elsőfokú határozatot, így a Siófok KC nem kapott versenyengedélyt az NB I.-es női bajnokságra a 2023/24-es idényre – tájékoztatott a hivatalos honlapján a szövetség.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, több játékost is igazolt már az élvonalra az SKC. Alakult tehát a következő szezonra a Balaton-parti klub játékoskerete, de a Magyar Kézilabda-szövetség monitoring-igazgatósága első fokon döntést hozott a licenckérelmekkel kapcsolatban, s a női NB I.-es klubok közül két együttes, köztük a Siófok KC sem kapott engedélyt. Ezt az MKSZ fellebbviteli bizottsága pénteken délelőtt helybenhagyta. Nagy kérdés, mi lesz a már szerződéssel rendelkező kézilabdázók sorsa, illetve nyújthatnak-e be még fellebbezést a siófokiak, ahogy az is, ha nem az NB I.-ben, akkor hol szerepel majd a 2023/2024-es szezonban a csapat.

A Siófok KC NB I.-re készülő játékoskerete: Herczeg Lili, Krasznai Júlia, Grebenár Réka – kapusok; Tóth Ficsor Nóra – balszélső; Karé Kamilla, Wald Kíra – jobbszélső; Győri Viktória, Hadnagy Fanni – beállók; Berényi Kíra – jobbátlövő; Takács Eszter, Lapos Laura – balátlövő; Jovana Ilic (bosnyák), Wutschi Verona, Baranyai Dorottya – irányítók.

Kerestük a Siófok KC-t, amint reagálnak az MKSZ döntésére, azonnal közöljük az álláspontjukat.