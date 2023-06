A felkészülés első hete után rögtön próbára tette magát a harmadosztályra készülő Kaposvári Rákóczi FC, amely az élvonalba visszajutó MTK Budapest nemrég átadott utánpótlás központjában lépett pályára szombat délután. A mérkőzés első harmadában a kaposváriak annak ellenére, hogy a hazaiaktól Kovács Mátyás, Stieber Zoltán és Molnár Rajmund előtt is kialakult egy-egy nagyobb lehetőség, nagyszerűen, a két osztálynyi különbséget eltüntetve futballoztak. Sőt, helyenként szép akciókat vezetve a meg is tudták lepni a korábbi felnőtt, jelenlegi utánpótlás-válogatottakkal megtűzdelt fővárosi kék-fehéreket. Az első fél órát követően viszont belenyúlt a meccsbe Horváth Dávid, az MTK trénere, s a cseréknek köszönhetően támadóbb lett a hazai csapat, amely Futács Márkó lövésével a vezetést is megszerezte.

A fordulást követően beindult a cserdömping, főként hazai oldalon, de a Rákóczi is több helyen változtatott. Az átalakulás szinte új meccset hozott, illetve egy újabb, elég szerencsés MTK találatot, hiszen Futács Márkó lövése megpattant egy védőn, így Mikler Dánielnek esélye sem maradt a védésre. A folytatásban viszont a kaposváriak egyre bátrabbá váltak a támadóharmadban, Hampuk Ádám, majd Heil Máté előtt is adódott egy-egy ígéretes lehetőség, azonban ezek még kimaradtak, viszont a másik oldalon a menteni igyekvő Böndi Ádám öngóljával tovább nőtt a különbség. Bő egyórányi játékot követően viszont szépített a Rákóczi: egy remek támadás végén bátran előretörő Ekker Milán elé került a labda, aki higgadtan gurított a bal alsó sarokba.

A végeredményt a Puskás-díjas Zsóri Dániel állította be, aki közelről lőtt a hálóba, azonban a négy-egyes végeredmény ellenére a Kaposvár nem vallott szégyent a két osztállyal feljebb érdekelt MTK ellen.

A Rákóczinál több próbázó is lehetőséget kapott, a kezdőben a Babinszky Bence és Alessio Mazzonetto, míg csereként Nicolo Mazzonetto, rajtuk kívül pedig ezúttal is több ifjú, a Bene Ferenc labdarúgó Akadémián pallérozódó játékosnak adott játéklehetőséget Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere.

– Fiatal, új csapattal érkeztünk, egy-két próbajátékossal kiegészülve – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Ez egy nagy lehetőség volt számunkra, hogy egy új komplexumban, az MTK ellen tudtuk kezdeni az edzőmérkőzéseket. A MTK több mint két sorral, folyamatos nyomást adott nekünk a mérkőzésen. Úgy érzem, az első félidőben stabilak voltunk, viszonylag kiegyenlített mérkőzést játszottunk. A másodikban az első tíz perc a miénk volt, de ekkor éreztem egy kis fáradtságot, de még kettő-nulla után is vissza tudtunk jönni a meccsbe, végig élesek voltunk, helyzeteink és szögleteink voltak, de egy kontra után eldöntötte a meccset az MTK. A játékunk és a labdabirtoklásunk is megfelelő volt egy NB I.-es csapat ellen, ez nem lepett meg az elvégzett munka alapján.