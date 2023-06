– A kézilabda elég későn és viszonylag hirtelen köszönt be az életembe – fogalmazott Pálf­fy Anna a Balaton-parti klub hivatalos oldalán, a siofokkc.hu-n. – Éveken át tornáztam, és eleinte abszolút nem vonzott a labda. Aztán gyorsan magával ragadott a közösség és beleszerettem a kézilabdába, csak ki kellett próbálnom a családom ösztönzésére.

Pálffy Anna az U13-as korosztálytól felfelé járta be a Praktiker-Vác utánpótlás-raglétráját, mígnem 2020-ban a felnőttek között is bemutatkozhatott

– Szeretnék meghatározó csapattaggá válni, pályafutásomat tekintve egy lépcsőfokkal feljebb lépni – tette hozzá a játékos. – Úgy érzem, hogy erre most Siófokon reális esélyem van. Lehet, hogy furcsán hangzik majd, de érezni akarom a terhet és megfelelni az elvárásoknak. Izgatottan várom a közös munka kezdetét, élmény lesz ilyen infrastrukturális körülmények közepette készülni.

Pálffy Anna tizenkilenc esztendős kora ellenére az elmúlt három kiírásban a Praktiker-Vác játékosaként pályára lépett az Európa-ligában és 2021-ben tagja volt a szlovéniai Európa-bajnokságon aranyérmet szerző magyar női juniorválogatottnak. A Praktiker-Vác csapatában Szilágyi Zoltán irányítása alatt ért fel a felnőttek közé.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Jovana Ilic a bosnyák bajnok és kupagyőztes HZRK Grude együttesétől érkezik a Siófok KC csapatához. A huszonegy esztendős válogatott játékos két poszton, bal­átlövőként és irányítóként is bevethető.

– Jovana Ilic egy fiatal, ambiciózus kézilabdázó, aki a saját bajnokságában és posztján kiemelkedő teljesítményre képes – fogalmazott Koi Endre, a Siófok KC vezetőedzője, miután Jovana Ilic aláírta a szerződését.

A Siófok KC játékoskerete: Herczeg Lili, Krasznai Júlia, Grebenár Réka – kapusok; Tóth Ficsor Nóra, Pálffy Anna – jobbszélső; Karé Kamilla, Wald Kíra – balszélső; Győri Viktória, Hadnagy Fanni – beállók; Berényi Kíra – jobbátlövő; Takács Eszter, Lapos Laura – bal­átlövő; Jovana Ilic (bosnyák), Wutschi Verona, Baranyai Dorottya – irányítók.