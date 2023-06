– Nagyon jól érzem magam Kaposváron, tetszik a város, az uszoda, az emberek is végtelenül befogadóak és kedvesek velem – kezdte Cselleng Klára. – Eleinte furcsa volt a lányoknak az edzői stílusom, mert én abszolút a versenysportból, a válogatott szférából érkeztem, egy kicsit máshogy kezelem ezt a sportot. Kemény volt nekik az első időszak a sok edzés miatt, illetve amiatt, hogy egy teljesen más rendszert hoztam ide, mint ami eddig volt itt, ugye ahány edző, annyi szokás. De ennek ellenére nagyon hamar összeszoktunk a gyerekekkel, körülbelül egy hónap kellett ahhoz, hogy felállítsuk a rendszert, utána már minden jól működött. Rengeteget fejlődtek és nagyon megszerették ezt a részét a szinkronúszásnak, hogy mindig technikában fejlődhetünk, tanulhatunk új dolgokat, mozdulatokat és most már nagyon szomjazzák a tudást a lányok.

A legelső közös versenyük az Orka Kupa volt Székesfehérváron, amelyen főleg kezdő sportolók indultak.

– Ekkor még próbáltuk visszarázni a lányokat a versenyzésbe, mert nagyon sok megméretés kimaradt szeptember óta, illetve voltak olyanok, akik akkor indultak először, de ott is nagyon szépen szerepeltünk, rengeteg érmet hoztunk haza – mondta a vezetőedző. – Ott én is megismertem, hogy a gyerek- és az utánpótlás korosztály milyen versenyszituációban, hogyan élik meg, mit kell segíteni nekik, így ez egy nagyon jó próbaviadal volt nekünk.

Utána a junior és a felnőtt országos bajnokság következett, melyek között csupán egy hét pihenőjük volt.

– A junior országos bajnokságon indultunk először kűrgyakorlattal a nagyobbakkal, ahol negyedikek lettünk, ami egy nagyon szép eredmény, mert a legjobb vidéki egyesület mi voltunk, úgyhogy már csak a pestieket kell utolérnünk – emelte ki Cselleng Klára. – A kűrgyakorlatunknak tematikája is van, a Stranger Things sorozat zenéjére koreografáltuk a kűrt, szeretem én is és a lányok is, illetve a bírók is, hogy van egy története a produkciónknak. A felnőtt ob már érdekesebb volt, mert tartalékversenyzővel indult a csapatunk, sajnos betegség miatt a viadal előtti napon kellett cserélnünk egyet. Ez abból a szempontból jó volt, hogy megismertem a lányokat egy ilyen helyzetben, ennek ellenére nagyon szépen helyt álltak és szép eredményt értek el, negyedikek lettek itt is. Ezen a versenyen én is elindultam, masters szólóban, ami nagyon jól sikerült, aranyérmet szereztem. Ezt a gyakorlatot is már Kaposváron készítettem, szeretem a zenéjét és magát a koreográfiát, mondhatom, hogy a szerelem inspirálta, mely ebben a városban talált rám.

Egy újfajta megméretés is debütált idén a magyar szinkronúszóknál, amelyen a KDSE is elindult.

– A Jövő Reménységei Versenyt most rendezték először Magyarországon, ez főleg a fiatalabb korosztály versenye, felnőttek nem is indulnak, csak a junior korosztályig bezárólag nevezhetnek a sportolók – fogalmazott. – Főleg az utánpótlás támogatása lenne a lényege, hogy minél több versenyzési lehetőséget kapjanak a fiatalok, sokféle kategória is van ezen a versenyen. Itt egy olyan gyakorlatrendszer van, amit esetlegesen a kezdők is meg tudnak csinálni és akkor így versenybe tudnak szállni ők is. Számunkra ez a megméretés is nagyon érdekes volt, mert szintén egy betegség miatt sajnos a verseny napján, reggel derült ki, hogy nem nyolc szinkronúszóval fogjuk bemutatni a gyakorlatot, hanem hét sportolóval, ami a koreográfia és a lányok szempontjából is egy hirtelen váltás volt, hiszen összesen két óránk volt, hogy átalakítsuk hét tagúra a produkciót. Végül egy ezüstéremmel zártuk ezt a viadalt, ami szerintem az egyik legszebb érmünk eddig.

A májusban rendezett monori Delfin Kupán százszázalékosan teljesítettek.

– Monoron főleg a gyermek- és utánpótlás korosztályban mérettük meg magunkat, az utánpótlásaink most indultak először kűrgyakorlatban, vegyes kombinációban – hangsúlyozta a vezetőedző. – Nagyon szépen mutatták be a produkciójukat, amire nagyon keveset készültünk, mert nem volt rá sok időnk, mégis megnyerték a versenyt, a korosztályukat és magát a kategóriát is. Illetve vannak előírt, körülbelül egy perces gyakorlatsorok, ebben indultak a gyerek korosztályosaink, akik rengeteg dobogós, de főleg első helyezést értek el, ahol másodikok lettünk ott is kaposvári volt az aranyérmes.

Az utolsó versenyük a Hungarian Open lesz, ami egy nemzetközi viadal, erre főleg az utánpótlás és a junior korosztállyal indulnak. Előtte edzőtáborban készülnek a megméretésre és a szezonzáró nyári gálára, melyet június 28-án 18 órakor rendeznek meg. Szeretettel várnak mindenkit, hiszen sok meglepetéssel készülnek. Ezenkívül július végén kezdő szinkronúszó tábort indítanak, amelyre szintén várják az érdeklődőket.