KÉZILABDA A férfikézilabda NB I.-ben szereplő Csurgói KK mérlegre tette két utánpótláscsapatának teljesítményét is.

– Az U 18-as, serdülő csapatunk a tavalyi bravúros szereplés után a 11. helyen fejezte be a legutóbbi szezont – tájékoztatott a cskk.hu. – A tavalyi bronzcsapat jelentős része ebben a szezonban már egy korosztállyal feljebb szerepelt, ráadásul egy súlyos sérüléssel is indult a szezon, így sajnos nem volt meglepetés a visszaesés. Baranyai Zsolt csapata 14 pontot gyűjtött össze, miután hatszor nyertek, kétszer pedig döntetlenre végeztek aktuális ellenfeleikkel szemben. Összesen 585 gólt lőttek és 748-at kaptak, előbbi mutatóban nagy szerepe volt a „visszajátszó” Horváth Péternek (109 gól), valamint Hauptman Barnabásnak (88 gól) és Bátorfi Nimródnak (85 gól).

Az U20-as, ifjúsági csapatuk a tavalyi alapszakaszbeli negyedik helyezés után az idén a 9. helyet szerezte meg.

– Sajnos Varga Martin korai kiválása nagyban rányomta a bélyegét a szezonunkra, amelyet végül 24 megszerzett ponttal (11 győzelem, 2 döntetlen) zártuk. – A 26 lejátszott mérkőzésen 736 gólt lőttünk és 691-et kaptunk, utóbbi mutató igazán imponáló, ugyanis a negyedik legkevesebb a mezőnyben. A tavasz jelentősen jobban sikerült Pavlovics Darko tanítványainak, az idény utolsó két hónapjában mindössze egy vereséget szenvedtek el. A házi góllövőlista élén Füstös Bálint végzett 119 góllal, akit Ormay Soma Nándor 109, Kollár Márton pedig 88 góllal követett. Jelentős optimizmusra adhat okot, hogy szinte teljesen egyben maradt a mieink kerete, így komoly célokkal vághatnak neki a következő idénynek. M. G.