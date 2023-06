A gálán több táncot is láthattak a kilátogató nézők a Nita Dance Club jóvoltából, mely két koreográfiát is előadott. Az egyik táncos produkció után Gyöngyi Kinga szólója következett, aki először mutatta be gyakorlatát a nagyközönségnek. Cselleng Klára Kingát és az összes többi produkciót is a medence szélénél nézte büszkén. A vegyes kombináció is vízbe ugrott, mely a előző versenyen, a monori Delfin Kupán mindent megnyert. Ezután a vezetőedző szólója következett, amit a nézők szintén ámulattal néztek végig. Majd csöndbe borult az egész Virágfürdő, hiszen a tragikusan elhunyt, a kaposváriak volt csapattársa, Gém Fruzsina emlékkűrje következett, amely alatt általában egy szem sem marad szárazon, ez így történt idén is. Az emlékkűr után átadásra került a Gém Fruzsina-emlékdíj, amelyet az utolsó utánpótlás évét töltő szinkronúszó érdemel ki, aki a legszorgalmasabb volt az edzéseken és a legtöbbet fejlődött. Idén a hagyományoktól eltérően két sportoló kapta a díjat, mégpedig az egyik páros, Forró Zsófia és Erdős Dorottya.

A záró szám előtt az NDC előadta második produkcióját, majd a szinkronúszók is bemutatták tánctudásukat, egymás után több koreográfiát is előadtak egymás után a szárazföldön, melyek igazán pörgősek és bulisak voltak. A legutolsó kűrt már a vízben adták elő, melyben a közönség segítségét is kérték, így a nézőkkel egy közös produkcióval zárták le a gálát.

– A gálán nagyon nagy sikerünk volt és mindenki nagyon jól szerepelt, úgyhogy most mindenkire nagyon büszke vagyok, kicsikre és nagyokra egyaránt – emelte ki Cselleng Klára, a KDSE vezetőedzője. – Az évünket úgy értékelném, hogy rengeteget fejlődtünk együtt, a gyerekek mind tudásszintben, mind személyiségben nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben, nagyon jó kis csapattá váltak, minden korosztály külön-külön is, meg így maga az egész egyesület egyben. Nagyon jól mozgunk együtt, úgyhogy szerintem egy ilyen közösségformáló szezonon vagyon túl. Szinkronúszásban is nagyon sokat fejlődtünk, de maga a közösség is nagyon jó lett, úgyhogy szerintem ez a legnagyobb érdemünk idén, hogy nagyon jó kis csapatunk lett.

Fotó: Lang R.

A gálán bemutatták a versenyprodukcióikat is, amiket év közben készítettek, de az edzőtábor, mely a múlt hét oda megy, abban kezdték el a gálakűröket készíteni, s összesen negyvenöten ugrottak vízbe.

Fotó: Lang R.

– A gálakoreográfiák másfél hetesek, nagyon sok igazából a lányok ötleteiből született, úgyhogy jöttek hozzám, hogy mit szeretnének, én meg segítettem a megvalósításban – fogalmazott a vezetőedző, aki több produkcióban is együtt szerepelt a lányokkal. – Fizikálisan hozzá vagyok szokva a sorozatos terheléshez, mert a táncos múltamból adódóan tíz-tizenöt számot letáncoltam azért egy-egy műsorban. Itt igazából az izgulás többet kivett belőlem, mert amíg a lányokat néztem a vízben, addig sokkal jobban izgultam értük, mint amikor én voltam bent velük. Nagyon sok táncba úgy kerültem bele egyébként, hogy megkértek a lányok, nem állt szándékomban ennyit szerepelni, de hát a gyerekeknek nem lehet nemet mondani, úgyhogy így kerültem mindenhova bele, nagyon jó volt együtt lenni a lányokkal. Azt láttam, hogy ezek a kis színészi játékok, ezek a kis pluszok, amik a szinkronúszásnak a művészi része, ez a lányoknak egy kicsit új volt, de nagyon élvezték és ezáltal sokkal jobban át tudták adni a közönségnek azt, amit szerettünk volna. A közönségen pedig azt láttam, hogy nagyon élvezik a változatos kűröket és zenéket, ugye minden kűrnek, csapatnak, egyéni, illetve párosnak van egy saját története és ez egy kicsit jobban megmozgatta a szíveket.