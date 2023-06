Június első hétvégéjén megmozdultak az ország fiatal kajak-kenusai. Előbbiek regionális akadémiánként versenyeztek 500, 1000, illetve 2000 méteres távokon, míg utóbbiak két akadémia összevont viadalán térdeltek hajóba, hogy minél kiemelkedőbben teljesítsenek a Magyar Kupa Döntő előválogatójának is tekinthető eseményen. A kaposvári kenusok a Csay Renáta és a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia közös viadalán próbálkoztak, de Müller Márton nem ért célba a C1 ifjúsági 500 méteres táv döntőjében, míg Szerafin Mátyás nem jutott tovább az előfutamból a C1 kölyök 1000 méteres futamban.

A Kaposvári Vízügyi SC, illetve a Siófoki Kajak-Kenu SE ifjú kajakosai a tíz egyesület, összesen 228 versenyzőjét felvonultató Kammerer Zoltán Regionális Akadémiai Kupán álltak rajthoz, Fadd-Domboriban. A regionális versenyek a június végi, szintén a Tolna vármegyei Fadd-Domboriban rendezendő Magyar Kupa Döntő előszobájának tekinthetők, így mindkét somogyi egyesület számára fontos volt a jó szereplés. A siófokiak összesen hét érmet szereztek. Kerényi Botond a legidősebbeknél 1000 méteren, míg Árr Barnabás a legfiatalabbaknál, 2000 méteren bizonyult a legjobbnak. Dósa Levente ezüstéremmel térhetett haza a leghosszabb távról, rajtuk kívül pedig négyen szereztek bronzérmet: Domonkos Barna, Kerényi Botond, Almásy Tamás és Csomor Borisz. A kaposváriak közül Skobrák István egyéniben és párosban is felálhatott a dobogó legmagasabb fokára, rajta kívül pedig Kuzma Lujza mondhatja ezt el magáról. Mácsai Zsombor 500, míg Kohulák Máté 2000 méteren szerzett ezüstérmet, Bajzik Péter pedig az egyik legfiatalabb korosztályban ért be harmadikként.

– A regionális verseny egyben selejtezett a Magyar Kupa Döntőre, ahol csak azok indulhatnak, akik most bekerültek a döntőkbe – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Szép eredményeket értünk el, meglepetések is születettek és szerencsére váratlan esemény nem árnyékolta be a szereplést. Skobrák István hozta a kötelezőt, kettőből kettőt nyert, ráadásul egyéni csúccsal, pedig még messze van a legjobb formájától. Ezt a Magyar Kupa Döntőre időzítjük, ami válogat majd az Olimpiai Reményégek Versenyére. Skobrák István a nagykanizsai Csetneki Barnabással remek párost alkot, bízom benne, hogy ezt majd nemzetközi vizeken is meg tudják mutatni. A fiatalok is remek eredményeket értek el, ami a jövőre nézve biztató. Kuzma Lujza nyerte a futamát, Kohulák Máté egyre magabiztosabb, a maraton bajnokságon és itt is felállhatott a dobogóra. Bajzik Péter is hozta a tőle elvárt jó teljesítményt, illetve új sportolókat is be tudtunk vonni, akiknek ez volt az első versenye, s szinte mindenki a legjobb tízben végzett. Ez jó előjel a Magyar Kupa Döntőre, illetve azt is mutatja, hogy jól sikerült a toborzás és az újak felkészítése.

A somogyi egyesületek eredményei

K-2 férfi serdülő U15-U16 500 m: 1. Csetneki Barnabás (Plstex Kanizsa KKK), Skobrák István (Kaposvári Vízügyi SC), 4. Almásy Tamás, Fliszár Barna (mindkettő Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 férfi ifjúsági U17-U18 500 m: 2. Mácsai Zsombor Ádám (Kaposvári Vízügyi SC), 3. Kerényi Botond (Siófoki Kajak-Kenu SE), 4. Domonkos Barna (Siófoki Kajak-Kenu SE), 5. Bata Lóránt Bátor (Siófoki Kajak-Kenu SE), 7. Ipoly-Várkonyi Zétény (Kaposvári Vízügyi SC).

K-1 női kölyök U14, 500 m: 9. Csapó Izabella (Kaposvári Vízügyi SC).

MK-1 férfi gyermek U12 2000 m: 3. Csomor Borisz Kristóf (Siófoki Kajak-Kenu SE), 5. Császi András (Kaposvári Vízügyi SC), 6. Bálint Zsombor Bendegúz (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 2. Kohulák Máté Tibor (Kaposvári Vízügyi SC), 7. Csongrádi Hunor (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-2 női kölyök U13-U14 500 m: 4. Furák Adrienn (Plastex Kanizsa KKK), Babos Viktória (Siófoki Kajak-Kenu SE), 6. Kuzma Lujza, Csapó Izabella (mindkettő Kaposvári Vízügyi SC).

K-1 női ifjúsági U17-U18 500 m: 5. Ittzés Lili (Siófoki Kajak-Kenu SE), 9. Almásy Noémi (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 férfi serdülő U16, 1000 m: 1. Skobrák István (Kaposvári Vízügyi SC), 5. Szabó Ádám (Siófoki Kajak-Kenu SE), 8. Malkó Álmos (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 férfi ifjúsági U17-U18, 1000 m: 1. Kerényi Botond (Siófoki Kajak-Kenu SE), 3. Domonkos Barna (Siófoki Kajak-Kenu SE), 4. Mácsai Zsombor Ádám (Kaposvári Vízügyi SC), 5. Ipoly-Várkonyi Zétény (Kaposvári Vízügyi SC), 6. Bata Lóránt Bátor (Siófoki Vízügyi SC).

K-1 férfi serdülő U15, 1000 m: 3. Almásy Tamás (Siófoki Kajak-Kenu SE), 4. Fliszár Barna (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 női ifjúsági U17-U18, 1000 m: 5. Ittzés Lili (Siófoki Kajak-Kenu SE), 9. Almásy Noémi (Siófoki Kajak-Kenu SE).

MK-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 11. Nagy Barnabás (Kaposvári Vízügyi SC), 12. Bagó Ábel Benedek (Kaposvári Vízügyi SC), 17. Kuczi Bence (Siófoki Kajak-Kenu SE).

K-1 női kölyök U13, 2000 m: 1. Kuzma Lujza (Kaposvári Vízügyi SC).

MK-1 női kölyök U13, 2000 m: 7. Raskoványi Sára (Kaposvári Vízügyi SC).

MK-1 férfi gyermek, U11, 2000 m: 2. Dósa Levente (Siófoki Kajak-Kenu SE), 3. Bajzik Péter (Kaposvári Vízügyi SC), 4. Virág Ármin Benedek (Siófoki Vízügyi SC), 7. Patak Gergely Menyhért (Kaposvári Vízügyi SE), 9. Hoffer Ádám (Siófoki Kajak-Kenu SE), 11. Dér Máté (Siófoki Kajak-Kenu SE).

MK-1 férfi gyermek U10, 2000 m: 1. Árr Barnabás Péter (Siófoki Kajak-Kenu SE), 4. Madarász Hugo (Siófoki Kajak-Kenu SE).