Markovics Petra csupán kikapcsolódásképpen kezdett el edzeni, nem volt különösebb célja vele, csak hogy mozogjon kicsit. De ahogy telt-múlt az idő, jött az ötlete, hogy szeretne versenyre menni, tavaly júniusban pedig már ki is próbálta magát a színpadon, amelyre körülbelül fél évet készült.

– Egy nagyon komolyan összerakott étrend, edzésterv és pózoktatás a fő összetevője a felkészülésnek, amely egy elég hosszú folyamat – kezdte Markovics Petra. – Tavaly júniusban, amikor először versenyeztem, akkor én ezt elkezdtem folytatni, mert lehet még fejlődni, s lehet ez még szebb, még formásabb, úgyhogy ez volt a motivációm. Ősszel versenyekről versenyekre jártam, s mindenhol sikerült első helyezést elérnem, kivéve az Európa-bajnokságon, ahol második és harmadik lettem, ezzel a viadallal is zárult a szezon. Azonban úgy mértük fel a dolgot, hogy beleférne még ez a tavaszi idény is, ha van kedvem, illetve ha sikerül úgy a felkészülés, mint télen, meg nem jön közbe semmilyen betegség, mert ugye itt elvihet egy ilyen dolgot egy megfázás vagy egy antibiotikum-kúra a verseny előtt. Hiszen ez a versenyfelkészülés mindig olyan, hogy az ember készül meg csinálja, de nem tudhatjuk mi lesz a végén, de szerencsére nálam az idei szezon is nagyon jó eredményekkel zárult.

A június 17.-i hétvégén rendezte a WABBA Szövetség Szlovákiában a testépítő/fitness világbajnokságot. Markovics Petra a 35+ Modell és a Modell Anyuka kategóriában indult, amelyben már egy éve versenyez.



Világbajnokságot nyert Markovics Petra



– A világbajnokság volt a szezonzáró versenyem, ahol mind a két kategóriámban nyertem és ezáltal profi kártyát is szereztem, amivel a következő idényben a profikkal mehetek a kategóriában – hangsúlyozta a kaposvári anyuka. – A férjem kint volt velem a megméretésen, a kislányom itthon maradt a mamával, illetve van két legjobb barátunk, akik már szinte családtagok, s ők is ott voltak velem, szóval volt támaszom bőven. Ha a családom és a barátaim nincsenek, akkor én se csinálom ezt így végig, hiszen minden versenyemen támogattak.

Markovics Petra még nem igazán fogta fel teljesen, milyen sikert ért el a fitneszben.

– Megmondom őszintén nagyon elfáradtam fizikálisan, szellemileg, pszichésen, mindenhogy – mondta Markovics Petra. – A végére már mindenben elfáradtam, mert nagyon összeszedetten kellett mindent csinálni, illetve ami nagyon kifárasztott az az utazás volt, mert nem szeretek autóban ülni, az út meg hosszú volt. Jelen pillanatban még nem érzem át annyira a helyzetet, de amikor lejöttem a színpadról körülbelül tíz percig sírtam, gondolom a sok feszültség meg a fáradtság kijött rajtam. Ez az eredmény saját magam felé egy nagyon nagy elismerés, hogy végig vittem és így zártam le, ez egy leírhatatlan dolog, de önmagában egy világbajnokságra elmenni is már nagy szó. Ahogy kimondták a nevem felfoghatatlan érzés volt, ennek kell is egy kis idő, mire az ember felfogja.

A világbajnok fitneszes legközelebb már csak jövőre lép színpadra.

– Én naturális versenyző vagyok, nem használok semmilyen teljesítményfokozó szert, itt maga a diéta, a vízhajtás terheli a szervezetet, például a vesét, illetve a gyomornak sem jó, hogy egyik nap ennyi husit kap, utána meg ráiszunk hét liter vizet – fogalmazott Markovics Petra. – Most kötelező a pihenő, amit úgy kell érteni, hogy versenyre nem megyek, hogy a szervezetem tudjon regenerálódni. Ilyenkor szépen el kell kezdeni visszatérni a fokozatosságra a hétköznapokban, s egy olyan étkezést felvenni, ami a felkészülés előtt volt, el kell kezdeni fokozatosan, normálisan enni többet. S amikor a szervezet helyreáll, az anyagcsere meg a vízháztartás, ami két-három hét, utána már el lehet kezdeni megint építkezni. Így ha el szeretnék menni versenyre, akkor nekem egy évet kell pihenni, tehát ez azt jelenti, hogy legközelebb mindenképp jövőre lépek színpadra, az őszi szezon pihenő lesz olyan értelemben, hogy nem versenyzek. De ha szeretnék menni tavasszal, akkor nekem már el kell kezdenem szeptemberben a tavaszra készülni.