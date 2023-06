– Áprilisban az országos bajnokságon szenzációs, 1:52 perces időt úszott 200 méter pillangón, nagyon jó önbizalom-növelő verseny volt, ami után kapott néhány nap pihenőt, ezt követően viszont azt mondta, mentálisan kissé elfáradt – nyilatkozta az MTI-nek a kaposvári Virth Balázs. Hozzátette, amióta a 23 éves klasszis 2017-ben berobbant a felnőttmezőnybe, folyamatosan hoznia kellett és hozta is az eredményeket, ami óriási nyomással jár.



Milák Kristóf nem indul a világbajnokságon

Virth Balázs megjegyezte, a tokiói olimpiát követően jól sikerült az edzőváltás – ekkor váltotta Selmeci Attilát –, ugyanis tavaly parádés évet zártak, hiszen a hazai rendezésű világbajnokságon és a római Európa-bajnokságon is kiválóan szerepelt Milák Kristóf, utóbbi viadalon azonban rengeteg számot vállalva elment a teljesítőképessége határáig.

– Ő nemcsak úszó, hanem ember is – tette hozzá Virth Balázs. – Amikor érzékeltem, hogy ez lehet a vége, akkor jeleztem neki, bárhogyan is dönt, én támogatom, és amikor készen áll, én ott leszek. Most azt gondolom, többet érünk azzal, hogy lelkileg feltöltődik és szeptemberben megcélozzuk a következő évet.

A Budapesti Honvéd SE olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyzője szerdán jelentette be, hogy nem vesz részt júliusban a fukuokai vb-n, amelyen 100 és 200 méter pillangón is címvédőként indulhatott volna.