Jakabfi Zsanett egyébként Lengyeltótiban született, ám Somogyváron nevelkedett. Jelenleg Berlinben él, de minden évben háromszor-négyszer hazajár. A családi házban élnek, így minden szál meg van még a gyerekkorából.

– Az árverést Szántó Andreával csináltuk, a helyi óvoda gyermekeinek fog az előnyére válni – kezdte Jakabfi Zsanett. – Nagyon örülök az összeszedett összegnek, mert mindegy is, hogy mennyit sikerült gyűjteni, ha az jó célra megy. Fura kicsit itt lenni, mindenki változott, mióta utoljára láttam. Hiába vagyok itthon párszor egy évben, mindenkivel azért nem tudok találkozni, meg nem is az a lényeg ha az ember hazajön, hogy ide-oda menjen, hanem egy kicsit pihenni tudjon. De tényleg fura, hogy amikor én voltam gyerek, akkor ők voltak annyi idősek, mint én most, de jó, hogy most tudok találkozni mindenkivel. Mióta abbahagytam a labdarúgást, azóta egyszer sem léptem pályára, így kiélvezem a foci nélküli időt, de azért kicsit játszottam most a gyerekekkel, ez nekik fontosabb, mint nekem, ez nem magáról a sportról szól, hanem hogy én itt vagyok és támogatom ezt a kezdeményezést. Nagyon jó dolog, hogy faluról is el lehet érni akármit.

Visszakanyarodva a kezdetekhez Jakabfi Zsanett Somogyváron kezdte el a labdarúgást általános iskolás korában. Egyszer egy fonyódligeti edzőtáborban volt az iskolai focicsapattal, ahol ott volt az MTK Budapest is.

– A barátnőim odaszaladtak az edzőhöz, hogy én milyen jól focizok és nézzen meg, s tetszett is az edzőnek a játékom – emlékezett vissza a harminchárom éves sportoló. – Azon a nyáron, amikor ballagtam elvittek Budapestre, ott pedig felfigyelt rám egy ismerős menedzser, akinek voltak kapcsolatai Németországban több csapatnál is. Így elvittek oda próbajátékra, ott is megfeleltem és így jutottam el 2009-ben a VFL Wolfsburg együtteséhez, mely gárdával 2013-ban és 2014-ben megnyertem a Bajnokok Ligáját. Nagyon messze van már maga a BL-győztes élmény, hiszen eltelt azóta már tíz év, nyilván büszke vagyok rá, hogy még mindig így van, hogy én vagyok az egyetlen BL-győztes Magyarországon férfi és női körökben. Bár most nagyon drukkolok Szoboszlai Dominiknak, hogy ő is elérje ezt a Liverpool csapatával. Büszke vagyok, hogy ez sikerült nekem és amúgy is nagy álmom vált ezzel valóra, hogy klubszinten mindent el tudtam érni, amit elterveztem. Sőt, a 2012/13-as szezonban mesterhármast értünk el azzal, hogy megnyertük a BL-t, a Bundesligát és a német kupát. Így nyilván megéri az a fáradalom meg az a sok minden, amit az ember beleinvesztál.

Külföldön csak a Wolfsburg alakulatánál játszott, amely összesen tizenkét évet jelent.

– Szerencsére jó sok gólt szereztem a pályafutásom során, így van miből válogatnom, hogy számomra mely a legemlékezetesebb – fogalmazott Jakabfi Zsanett. – Pont az utolsó idényemben a Potsdam ellen egy félollózásból szereztem találatot, mindenképp szerettem volna egy akrobatikus gólt is szerezni, így számomra az volt a legszebb. A BL-győzelmen kívül sok mindenre büszke lehetek, magyar és hatszoros német bajnok, hatszoros német kupa győztes vagyok. Kilencszer választottak meg az év magyar női labdarúgójának, 2017-ben az UEFA Női Bajnokok Ligája gólkirálynője voltam, valamint 62-szer léptem pályára magyar nemzeti színekben. Ezekre mind büszke vagyok, mert kemény munka volt benne.

A válogatottságtól 2020-ban vonult vissza, az aktív pályafutást pedig 2021-ben fejezte be Jakabfi Zsanett.

– Ez a döntés magától jött, egyszer csak azt éreztem, hogy mást is szeretnék csinálni a focin meg a sporton kívül – emelte ki a kétszeres BL-győztes labdarúgó. – Tanultam is, hogy a labdarúgás után valami mással is tudjak foglalkozni. Nagyon szeretem a focit, izzadni, futni, elfáradni, viszont nagyon magamba szívok mindent és szeretek tapasztalatokat gyűjteni az élet bármely területén és úgy voltam vele, hogy engem annyi minden érdekel és nem csak a sportot szeretném meghódítani. Nem csak a sportban szeretnék dolgozni vagy élni, hanem más témakörökben is, más embereket megismerni a sporton kívül. Amikor lement az első pandémia hullám, akkor kezdtem el nagyon aktívan azzal foglalkozni, hogy mit akarok az élettől és mi lesz a sport után, így született meg bennem ez a döntés. Miután befejeztem a karrierem Berlinbe költöztem, hogy éljem még egy kicsit a nagyvárosi életet, teljesen más város, mint Wolfsburg vagy Budapest.

– Már később se mennék vissza focizni, hiányzik, de meg van az az élet, ami a labdarúgás után van, sok a munka és van egy kutyám is, úgyhogy így kerek a nap – mondta Jakabfi Zsanett, aki Berlinben egy irodában dolgozik, szociális joggal foglalkozik. – Hazaköltözni nem tervezek egyelőre, de nem zárom ki. Már sokkal rugalmasabban tudok tervezni, de most semmi nincs, ami hazahúz vagy ott tart, igazából élem az életem, aztán majd meglátom.