A gratulációktól volt hangos a Kaposvári Vízügyi SC desedai csónakháza, melybe immáron kétszeres junior, maratoni kajak-kenu Európa-bajnokként lépett be Szerafin Zsófia. A kaposvári kiválóság ugyanis remek, taktikus versenyzéssel megvédte címét a horvátországi kontinensviadal 19 kilométeres távján.

– Kőkemény munkával sikerült a címvédés – hangsúlyozta Szerafin Zsófia, a Kaposvári Vízügyi SC Európa-bajnoka. – Nehéz időszak áll mögöttem, érettségiztem, jogosítványt szereztem, emiatt is hatalmas öröm, hogy kijutottam az Európa-bajnokságra, ahol ismét felállhattam a dobogó legmagasabb fokára. Nem volt könnyű verseny, főként azután, hogy a rövidebb táv nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Utána sokat gondolkodtunk azon az edzőmmel, Faludy Andrással, hogy mit rontottunk el. A következő nap már teljes koncentráltsággal álltam rajthoz, nem éreztem magamon azt a terhet, amit az egész szezonban, még úgy sem, hogy címvédőként utaztam az Európa-bajnokságra. A pálya remek volt, a taktika is, hiszen a futószakaszokba mindent beleadtam, míg a vízen kicsit tudtam pihenni, ezt megvalósítva pedig sikerült nyernem.

Szerafin Zsófi a címvédés után kapott pár napnyi pihenőt edzőjétől, de ezt követően már újra edzésbe állt, hiszen augusztus elején vár rá a világbajnoki válogatóverseny, Fadd-Domboriban. Így köszöntésére – melyen az Európa-bajnoki szerepléséből készített, az egyesület fiataljai számára igen motiváló hatású kisfilmmel, illetve számos virágcsokorral várták a klub, valamint a város elöljárói – is edzésből érkezett.

– Zsófi nagyszerű állapotban van, bár a pihenéstől egy kicsit ólmosabb, de teljes elszántsággal készül – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Ebben az évben sok minden összeadódott: érettségi, felvételi, síkvízre való készülés, de az Európa-bajnoki aranyérem átlendítette a holtponton, emiatt is bízom benne, hogy a válogató is jól sikerül, s augusztus végén, Dániában harca száll a világbajnoki címért. Tavaly második helyen végzett, szeretnénk legalább ugyanezt az eredményt felmutatni. A maraton szakában nehéz jósolni. Mindig vannak esélyesek, de hosszú a verseny, bármi előfordulhat. Remélem, hogy a válogatón nem lesz semmi gond, még úgy sem, hogy Fadd-Dombori először rendez maraton versenyt. A mezőnyt nagyjából azok alkotják, akiket Zsófi a maraton magyar bajnokságon is legyőzött, de mindenki a bajnokot akarja megverni, ezt pedig rak némi terhet rá. Az edzésen mutatott teljesítménye az Európa-bajnokság előtt kitűnő volt, hihetetlenül erős, remek állapotban van. A síkvízi magyar bajnokságon viszont nem áll rajthoz, szakmailag ez a helyes döntés, hiszen az idő rövidsége miatt nem tudnánk mind a kettőre felkészülni.

A Kaposvári Vízügyi SC több sportolója viszont rajthoz áll majd a szegedi magyar bajnokságon.

– Skobrák Istvántól és Mácsai Zsombortól várunk jó eredményeket – tette hozzá Faludy András. – Isti számára kiemelten fontos lesz a verseny, hiszen van még esélyes kijutni az Olimpiai Reménységek Versenyére.