A magyaroknak az ezüstérem jutott, amely a magyar válogatott eddigi legjobb szereplése.

A nyolc tétmérkőzés óta veretlen Lettország kezdte jobban a találkozót, de a magyarok egy 6–1-es sorozattal fordítottak, és az első szettben először és utoljára 12–11-nél vezettek. A házigazdák ezek után sorozatban négy pontot szereztek, az ekkor megszerzett előnyüket magabiztosan őrizték meg a játszma végéig. Öt szettlabdájuk is volt, de ebből kettőt is sikerült hárítani, a harmadikat azonban beütötték (25–21).

A második felvonásban is csak egyszer állt jobban a magyar válogatott: 5–4-nél. Utána egyre nagyobb fölényben voltak a lettek, s a végjátékban már tíz ponttal is vezettek, és ugyan egy szettlabdát ezúttal is sikerült hárítani, de a másodikat már kihasználták a hazaiak (25–16), ezzel meg is nyerték a párharcot.

A balti csapat szövetségi kapitánya a harmadik szettben is az alapcsapatát játszatta, de 17–16-ig a magyarok jól tartották magukat. Sajnos ezt követően már csak két pontra futotta, így hat mérkőzéslabdájuk is volt, s ezúttal már az elsőt is beütötték (25–18).

Ezüst Európa-liga, döntő, visszavágó

Lettország–Magyarország 3–0 (21, 16, 18)

Riga, 850 néző. Vezette: Edholm (svéd), Maciejewski (lengyel).

Lettország: Ozolins 6, Freimanis 2, Jansons 21, Smits 17, Blumbergs 8, Skrüders 1. Csere: Kronbergs, Melnis (liberók), Sauss. Szövetségi kapitány: Michal Gogol.

Magyarország: Bögöly 9, Tomanóczy 2, Keen 3, Horváth K. 4, Boldizsár 1, Kecskeméti 15. Csere: Kiss M., Bán (liberók), Péter B. Szövetségi kapitány: ifj. Nagy Péter.

Ifj. Nagy Péter: – Gratulálok a lett csapatnak, jobbak voltak, mint mi, úgy érzem helyenként még többet kihozhattunk volna a mérkőzésből, de így is büszke vagyok a srácokra, mert azért akadtak itt nehéz szituációk, amiket azért rendre sikerült megoldani és ez egy nagyon jó tapasztalat volt az egész csapatnak.

A párharcot Lettország nyerte kettős győzelemmel, 6–1-es szettaránnyal.