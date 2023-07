Javában zajlik Portugáliában a fiú B-divíziós U18-as kosárlabda Európa-bajnokság. A nemzeti együttes tagja, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola ifjú tehetsége, Antalics Dániel is, aki már az élvonalban szereplő Kometa Kaposvári KK együttesében is bemutatkozhatott, sőt pontot is szerzett. A somogyi fiatal a legutóbbi mérkőzésen, a Bosznia-Hercegovina ellen aratott győzelem során huszonöt pontot tett a közösbe, de a szlovákok ellen is remekelt, tizenhárom egységet termelt.

A korosztályos nemzeti együttes négy forduló után két-két győzelemmel és vereséggel állé. A sorsunk sajnos nincs teljesen a saját kezükben, mert ha a bosnyákok kikapnak, de a szlovákok legalább egy meccset nyernek, akkor Szlovákia mögé szorulnak, az eddigi eredmények alapján azonban jó esélyük van megszerezni a negyeddöntős pozíciót érő második helyet.

Bosznia-Hercegovina–Magyarország 64–95 (19–28, 20–21, 13–20, 12–26)

Portugália, Matosinhos, Pavilhao Municipal de Guiföes.

Bosznia-Hercegovina: Saric (6), Fejzic (7/3), Becirovic (15/6), Zirojevic (7), Dzafic (5). Csere: Djedovic (2), Hrelja (-), Damjanac (2), Delic (2), Duvnjak (4), Kuridza (14/6), Markovic (-).

Magyarország: Maly (5), Szita (-), Major (5/3), Radó (13/9), Antalics (25/3). Csere: Bor (6), Karda (26), Szalay (7/6), Angyal (-), Kégel (5/3), Laczházi (3/3). Szövetségi edző: Szarvas Gábor.

Szarvas Gábor: – Nincsenek szavak! Legyünk büszkék fiainkra, és örüljünk a győzelemnek! Taktikailag maradéktalanul betartotta a csapat az utasításokat, önbizalommal telve, oroszlánként küzdöttek a srácok. Hálás vagyok, hogy az edzője lehetek ennek a csapatnak.

Magyarország–Szlovákia 60–64 (16–16, 9–15, 22–18, 13–15)

Portugália, Matosinhos, Pavilhao Municipal de Guiföes.

Magyarország: Maly (9), Szita (3/3), Major (4), Radó (-), Antalics (13). Csere: Bor (7), Laczházi (-), Szalay (6/3), Angyal (7), Karda (11/3), Kégel (-). Szövetségi edző: Szarvas Gábor.

Szlovákia: Kovacik (4/3), Hudec (20/9), Durecko (4), Simko (14/12), Matusek (3). Csere: Ondrus (14/3), Pospisil (-), Telicak (5).

Szarvas Gábor: – Kőkemény, férfias küzdelem zajlott a pályán. Védekezésben minden a terv szerint zajlott. Dobásbiztonságban és higgadtságban kell előre lépnünk, ahhoz, hogy sikeresek lehessünk az ilyen alacsony pontszámú meccseken.

Georgia–Magyarország 80–91 (18–24, 19–17, 20–19, 23–31)

Portugália, Matosinhos, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Georgia: Alavidze (3), Gogishvili (8), Saladze (6), Daushvili (5/3), Bakhtadze (19/3). Csere: Abuladze (7/3), Beltadze (12), Kapanadze (-), Tskhadadze (2), Tsulaia (18/12), Aroshidze (-), Lomtadze (-).

Magyarország: Karda (14/6), Szita (3/3), Major (2), Radó (5), Antalics (9). Csere: Maly (13), Angyal (2), Bor (10), Laczházi (6), Flasár (4), Kégel (14/9), Szalay (9). Szövetségi edző: Szarvas Gábor.

Szarvas Gábor: – Büszke vagyok a csapatra! Hiszek a fiúkban, és tudom, hogy fogunk még ennél sokkal jobban is játszani az Eb-n.

Magyarország–Montenegró 57–71 (17–23, 17–19, 15–11, 8–18)

Portugália, Matosinhos, Pavilhao Municipal de Guiföes.

Magyarország: Maly (9), Szita (2), Major (7/3), Radó (2), Flasár (12). Csere: Angyal (2), Szalay (2), Antalics (3), Bor (5), Karda (7/3), Kégel (6/3), Laczházi (-). Szövetségi edző: Szarvas Gábor.

Montenegró: Durovic (9/3), Sudar (12), Todorovic (24/15), Josovic (2), Cicic 2. Csere: Mirkovic (13/3), Radunovic (6/3), Carapic (-), Ivancevic (-), Radonjic (3/3).

Szarvas Gábor: – Úgy érzem, fizikumban és gyorsaságban fel tudtuk venni a versenyt Montenegró csapatával. Kemény csata zajlott a pályán. Kellően agresszívan támadtuk a trapézt, több mint kétszer annyi büntetőt dobhattunk, mint az ellenfelünk. A fiúk kitűnőre vizsgáztak győzni akarásból, egy pillanatra sem adták fel a meccset. Ami még hiányzik, az a precízebb, hidegvérűbb triplázás, illetve az egyéni kvalitás, amivel elő kell rukkolni egy ilyen találkozón a győzelem megszerzéséhez.