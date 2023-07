Július elején rendezték meg az Junior Európa Bajnokságot Belgrádban. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolát három versenyző képviselte a nemzeti válogatottban, Harsányi Mátyás, Kováts Alex és Kakuk Koppány személyében. Közülük Harsányi Mátyás és Kakuk Koppány Európa-bajnoknak mondhatja magát, hiszen a 4x100 méteres mix gyorsváltó tagjaiként aranyérmet szereztek a kontinensviadalon.

– A junior Eb-n 50 és 200 méteres gyorsúszásban indultam, ezek voltak az egyéni számaim, amelyek sajnos nem sikerültek annyira jól, sokkal nagyobb elvárásaim voltak, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült a felkészülésem, oda tudtam figyelni a regenerációra, a táplálkozásra és az edzésmunkámra is – mondta Harsányi Mátyás. – De ezeket ki tudtam javítani, mert a 4x100-as mix gyorsváltóban aranyérmesek lettünk, aminek nagyon örültem, az elején még kicsit furcsa volt, de nagyon örülök neki és büszke vagyok rá, hogy Európa bajnoknak mondhatom magam. A 4x200-as fiú gyorsváltóban a hetedik helyen értünk célba, szerintem az is egy szép eredmény, a 4x100-as fiú gyorsváltóban pedig az ötödikek lettünk, ott három tizeddel maradtunk el a dobogótól. Mindegyik váltóban sikerült egyéni csúcsot úsznom.



Harsányi Mátyás, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója.



Harsányi Mátyás nehéz két éven van túl.

– Háromszor voltam covidos meg volt egy hosszabb sérülésem is, úgyhogy ezek nehezítették az edzésmunkámat, de ahhoz képest szerintem egyre jobban fejlődök és nagyon szép eredményeket tudtam elérni – emelte ki a tizennyolc éves sportoló. – Idén kaposvári versenyeken is voltam, áprilisban pedig a felnőtt országos bajnokságon is szerepeltem. A felnőttekkel sokkal nehezebb úszni egy futamban, mert nagyobb hullámokat csinálnak, amely egy nehezítő tényező, de már tavaly is indultam a felnőtt ob-n, és szerintem egyre jobban veszem ezeket az akadályokat. Az ifjúsági Eb előtt Sopronban is voltam versenyen, ahol végül eldöntötték az Európa-bajnokság keretét.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója a Táncsics Mihály Gimnáziumba jár, s most lesz végzős matematika szakon. A fizikát tizenegyedikben vette fel fakultációs tárgyként, úgyhogy ezt a két tárgyat emelt óraszámban tanulja.

– Egyértelműen nehezebb lesz így összeegyeztetni a sulit a sporttal, majd még beszélnem kell erről az edzőmmel, Virovecz Richárddal – fogalmazott a tizennyolc éves úszó. – Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy továbbtanuljak vagy inkább a sporttal foglalkozzak a továbbiakban, mert egyszerre a kettőt száz százalékban nem lehet csinálni. Továbbtanulás szempontjából Budapestre mennék valamilyen műszaki egyetemre és egy építészmérnöki szakot végeznék el. De az úszást is nehéz lenne így abbahagynom, szóval ez így tényleg egy nagyon nehéz döntés.

A nyár további részében sem áll meg az élet a fiatal sportolónak, hiszen augusztus másodikán újabb neves versenyen méreti meg magát.

– Debrecenben tartják az Ifjúsági Országos Bajnokságot, ez az én ob-m úgymond, mert velem egyidősekkel fogok vízbe ugrani – hangsúlyozta Harsányi Mátyás. – Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog sikerülni, mert az Európa-bajnokság után kihagytam egy hetet, de szerintem attól függetlenül jól fog menni. Elsősorban a csapatnak szeretnék segíteni, főleg a váltókban, de szerintem egyéniben is jó esélyeim vannak.