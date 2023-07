Rangadóval kezdődött a junior leány kézilabda-válogatottnak a romániai U19-es Európa-bajnokság csütörtökön: a Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezette fiatalok Franciaország korosztályos legjobbjaival kerültek szembe. A magyar játékosok tavaly az ifjúsági világbajnokságon bronzérmet szereztek, míg a franciák az ötödik helyen végeztek; ebből kiindulva szoros összecsapásra lehetett számítani.

Ehhez képest a mérkőzés kezdete után hamar 3–0 állt az eredményjelzőn, az öröm viszont nem tartott sokáig, hiszen a magyar lányok is hullámvölgybe kerültek, így a tizedik percben már francia vezetést lehetett feljegyezni. A hosszú magyar gólcsendet az ekkor már harmadjára betaláló Csíkos Luca törte meg (4–4). Bár az előnyt még sikerült visszavenni, a félidő közepe azonban a franciáké volt, akik előbb két-, majd háromgólos előnyt építettek fel. A 24. percben Farkas Júlia villant meg, aki ellen szabálytalankodtak, mégis lőni tudott – az eredmény magyar gól, francia két perc volt. Ekkor lehetett bízni abban, hogy ez fordulópont is lehet a mérkőzésen, ám a hajrában Csernyánszki Liliána két perc alatt szerzett három gólja ellenére is tovább nőtt a hátrány – a négyből végül a szünet előtt Gém Léna faragott le egyet (12–15).

Bár a második félidő első gólja a franciáké volt, a következő szakaszban a már emlegetett Csíkos, Csernyánszki páros visszahozta a meccsbe a lányokat, Szabó Anna duplájával pedig a vezetést is sikerült újra átvenni. Ezt ismét a franciák percei követték, hullámzott a mérkőzés: a következő, szűk tíz percet 7–2-re nyerték, így magyar szemszögből aggasztó előnybe kerültek a végjáték előtt. A hajrára fordulva sem tudtak a magyar játékosok közelíteni az ellenfelükhöz, a pontatlanságokat, eladott labdákat a legtöbb alkalommal könnyű francia gólok követték. A kapuban Zaj Klára fontos pillanatokban mutatott be bravúrokat, egy ilyen után pedig, bő öt perccel a vége előtt Szabó Anna szerzett fontos találatot (26–27); izgalmas percek következtek. Fél perccel a vége előtt, 29–29-nél időt kért Szilágyi, ami meghozta a gyümölcsét: az utolsó magyar támadás során, pár másodperccel a végső dudaszó előtt sikerült megtalálni a beálló Kövér Lucát, aki az első lövésével – pontosabban átemelésével – eldöntötte a mérkőzést (30–29).

Kimondottan fontos győzelmet arattak a lányok, főleg, hogy még „torna eleji formát” mutatva is sikerült az egyik nagy rivális fölé kerekedni. A mérkőzés legjobbjának a tizenöt védést bemutató Zaj Klárát választották.

Az Eb keretben hét olyan játékos – Csíkos Luca, Gém Léna, Kovalcsik Bianka, Szabó Anna, Szabó Lili, Varga Emília, Zaj Klára – kapott helyet, aki ebben a szezonban a NEKA női NB I.-es csapatában szerepelt.

Magyarország–Franciaország 30–29 (12–15)

Mioveni, vezette: Duplii, Pobedrina.

Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 6 (4), Csíkos 6, Farkas 2, Gém 2, Kostyó, Kurucz, Kövér 1, Makó, Panyi, Papp, Simon 7, Szabó L., Szabó A. 5, Varga 1. Edző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 10, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 6/4, illetve 3/1.