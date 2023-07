– Nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb elkezdjenek a gyerekek sportolni, ezért július 29-én rendezünk egy sportos délutánt, mely családi nappá szélesedett, s melyre Jakabfi Zsanett, aki minden partner volt, s szívesen a kezdeményezésünk mellé állt, elfogadta a meghívásunkat – nyilatkozta Szántó Andrea, a Somogyvári Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője. – Az első magyar női BL-győztes labdarúgó Somogyvárra járt iskolába, ott nevelkedett és nagyon messze jutott, emiatt a rendezvényünk középpontjában a női foci népszerűsítése is áll. Az eseményt összekötöttük egy jótékonysági árveréssel, ahol a Zsanett által felajánlott cipőre, utazó nadrágra, mezre lehet licitálni. A szervezésben, a népszerűsítésben nagy segítségünkre van Balázs József.

– Két intézményt foglal magába három korosztállyal a nem rég alapított Somogyvári Gyermekekért Alapítvány, a Szent László Király Általános Iskolát, valamint a Somogyvári Tündérkert Óvodát és Bölcsődét – fogalmazott Berkesné Mihály Mária, a civil szervezet elnöke, a Szent László Király Általános Iskola tanítója. – Terveink között szerepel rendezvények, programok szervezése, illetve megtalálni azokat az anyagi támogatásokat, melynek segítségével mindhárom intézményt és korosztályt segíthetjük, támogathatjuk. Szívesen bekapcsolódtunk a családi, sportnapba, mely az első rendezvényünk lesz. Természetesen a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindenkire gondoltunk, így lesz totyógótér, készülünk óvodásoknak és iskolásoknak szóló állomásokkal is, s szervezünk büntetőrúgó-versenyt is a napot a Balatonlelle–Kaposfüred női labdarúgó-mérkőzés zárja.

Jakabfi László, Zsanett édesapja röviden bemutatta lánya pályafutását. Elmondta, már óvodásként vitte gyermekét meccsekre, mivel ő is futballozott. Folyamatosan tanítgatta a foci rejtelmeire a lányát, aki aztán elkezdett a somogyvári női csapatban focizni, majd Zselicszentpálra került. Miután elvégezte az általános iskolát, az MTK a Fonyódligeten edzőtáborozott, s az egyik rokona, aki ott dolgozott, szólt, hogy jó lenne, ha Zsanettet beajánlanánk. Körülbelül három perc után közölte az edző, neki ez a lány kell. Három év múlva kinőtte a fővárosi klubot is, de az első külföldi próbálkozás nem jött össze, ám a következő szezont már a VfL Wolfsburgnál kezdte. Mellyel sok szép sikert ért el, bajnok lett, Bajnokok Ligáját nyert, 2013-ben megválasztották a német edzők a Bundesliga legjobb játékosának.

– Pár évvel ezelőtt járt nálunk egy stáb, egészen pontosan a Nemzeti Sporttól a hátsó füves rovat, mely bemutatta Jakabfi Zsanett életútját – tette hozzá Szántó Zoltán, a somogyvári Szent László Király Általános Iskola intézményvezetője. – Azóta szeretném elérni, hogy ha lehet még jobban ismerjük el a teljesítményét, s nem csak azért, mert az iskolánk tanulója volt, hanem mert egyedülálló az a teljesítmény, amit letett az asztalra.

– Jakabfi Zsanett a településünk ikonja, díszpolgára, de Magyarország történetében is egyedülálló az életútja és a sportkarrierje – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere. – Az idén jött egy gondolat, hogy szervezünk egy Jakabfi Zsanett utánpótlás tornát, melyre természetesen a település büszkeségét is meghívjuk. Emellett az óvoda vezetése létrehozta a sportnapot és egy alapítványt is, mely óriási lendületet adott a szervezésnek. Zsanett és édesapja részéről érkezett egy felajánlás, melyet licitre, árverésre bocsájtottunk, s ennek a bevételével növeljük a civil szervezet lehetőségeit.

– Somogyvár rendkívül gazdag múltja mindenki előtt ismert, a település pedig időről időre megemlékezik a nagy elődökről, így Koppányról, Szent Lászlóról, a Széchenyiekről vagy éppen a nem régiben elhunyt Geszti Jánosról – mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő, kormánybiztos. – A település figyel az elődökre, de azokra is, akik a közelmúltban tettek hozzá Somogyvár nevének öregbítéséhez. Zsanett karrierje példa lehet mindenki előtt: alázattal, hittel egy kicsi faluból is el lehet jutni a legmagasabb csúcsokig, s ez természetesen nem csak a sportra érvényes.

Neszményi Zsolt főispán felelevenítette, hogy egyszer ellenfélként játszott Jakabfi Zsanett ellen Fonyódligeten, akkor még a bajnok és kupagyőztes MTK labdarúgója volt, a kapuban Jakabfi László állt. Már akkor is nagyon meggyőző volt a játéka a később BL-t is nyert focistának.

Bíró Norberttől, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnökétől megtudtuk, ő tartotta Jakabfi Zsanettnek az informatika-szakkört, s mivel a nagyobbik lányával együtt kézilabdázott láthatta, hogy abban a sportágban is kimagasló teljesítményt nyújtott.