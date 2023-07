Adósak vagyunk még olvasóinknak a péntek esti bronzmeccsek eredményeivel – sérülések és videózás miatt elhúzódott a program –, amit most pótlunk. A 42 kg-os Pusztai Kata biztosan verte a moldovai Ruslana Carapetiantot, a 62 kg-os Bereczki Réka pedig tussal győzte le a török Ariana Kretet, így mindketten bronzérmesek lettek, s az országok közötti pontversenyt a házigazda magyarok nyerték. A 36 kg-os Banai Zoé már az összecsapás elején megsérült, így nem tudta folytatni a bronzmeccset a fehérorosz Anasztaszija Kavalcsuk ellen, míg a 46 kg-os Németh Szonja a bolgár Dajana Sztojcseva ellenében maradt alul, s ötödikként zárták a kaposvári U15-ös birkózó Európa-bajnokságot.

Szombaton a kötöttfogású fiúk váltották fel a szabadfogásúakat; a Kaposvár Arénában négy szőnyegen több mint 200-an mérettettek meg. A házigazda magyarok – a leányokhoz és a szabadfogású fiúkhoz hasonlóképpen – most is teljes csapatot, azaz 13 versenyzőt indítottak. Az 52 kg-os Váradi László és a 68 kg-os Tóth Kristóf az első, a 48 kg-os Kazinczy Bálint pedig a második mérkőzése után fejezte be a hazai korosztályos kontinens-viadalt. Később a 38 kg-os Budai Milán, a 44 kg-os Juhász Imre és a 75 kg-os Kóródi Zsombor is befejezte a küzdelmeket. A 38 kg-os Zatkó Gergő is alulmaradt az első fellépésén, ám utána a vigaszágon eljutott a bronzmeccsig.

A vasárnapi záró napon is bízhatunk magyar érmekben. A 68 kg-os Budai Ferenc beverekedte magát a döntőbe úgy, hogy először észt, majd szerb, az elődöntőben pedig litván ellenfelét is technikai tussal verte. Meggyőző volt a fölénye, s ha vasárnap az aranymeccsen az azrei Ahmadi ellen sem adja alább, akkor számíthatunk az újabb, s egyben első magyar férfi aranyra. Két másik magyart – a 38 kg-os Zatkó Gergőt és a 41 kg-os Kovács Kevét – a kisdöntőben, azaz a bronzmérkőzésen szólítanak majd szőnyegre. A 44 kg-os Czuczor Ervin, az 57 kg-os Torda Regő, a 62 kg-os Kolompár Imre és a 85 kg-os Kerepesi Ákos vasárnap délelőtt a vigaszágan folytathatja.