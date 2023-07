Derek Jackson személyében amerikai irányítót igazolt a férfikosárlabda NB I./A csoportjában szereplő Kometa Kaposvári KK. A 187 centiméter magas irányító 1991-ben született Clevelandben, egyetemi éveit a Central Michigan és a Kent State egyetemeken töltötte, utóbbin 2015-ben végzett. Első profi éveit Ausztriában töltötte, ahol 2016-ban bajnok, 2017-ben ezüstérmes lett.

– Ezt követően Finnországban, majd Svájcban kosárlabdázott, a 2022/2023-as idényt pedig a portugál élvonalbeli Lusitania csapatában töltötte – tájékoztatott hivatalos honlapján a somogyi klub. – Itt harmincnégy mérkőzésen 13,6 pontot (negyvenhét százalékos mezőny-, harminchárom százalékos tripla- és hetvenhét százalékos büntetőszázalékkal), hat gólpasszt és 2,5 labdaszerzést átlagolt. Utóbbi két mutatóban a portugál bajnokság legjobbjának bizonyult. Derek Jackson a 6-os mezszámban fog játszani a Kometa Kaposvári KK együttesében.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Krnjajszki Borisszal szerződést hosszabbított a somogyi egyesület vezetősége.

– Mindig van Kaposváron kihívás, az utóbbi esztendőkben mindig cél volt a legjobb nyolc közé jutás kiharcolása, ám sajnos ez nem sikerült – fogalmazott korábban Krnjajszki Borisz. – De közösen, a szurkolókkal összefogva bármire képesek lehetünk. S az is motivált, amikor szerződést hosszabbítottam, hogy a szezon elejétől kezdve csapatkapitány leszek, s ebben a szerepben is szeretném segíteni a csapatot.

A játékos kiemelte, nagyon örül, hogy Váradi Kornéllal dolgozhat. – Az utánpótlás-válogatottnál ugyanis már egy évet dolgoztunk együtt, s nagyon jó a kapcsolatunk – tette hozzá. – Kitűnő embernek és kiváló edzőnek tartom.

Az irányító már harmadik hete Szerbiában edzőtáborozik, s még egy kemény, munkával teli hónap vár rá, azaz már most készül a következő bajnoki kiírásra.