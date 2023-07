Az NB III Közép csoportját megnyerő, ám a feljutást a HR-RENT Kozármisleny elleni osztályozón elbukó házigazdáktól az elmúlt években több játékos is érkezett a Balaton-partiakhoz, akik ezúttal is kinéztek maguknak egy iváncsai futballistát Kercsó Bence személyében. A 25 éves támadó volt a FTC elleni győztes Magyar Kupa találkozó hőse, 13 góllal zárta a bajnokságot. Úgy tudjuk, Siófokon folytatja, csak úgy, mint a 21 éves László Dávid, aki legutóbb Szentlőrincen harminchárom mérkőzésen három találatot szerzett. László három éve már megfordult a Balaton partján, ám akkor egyetlen bajnokin kapott lehetőséget negyvenöt percre.

A már bejelentett igazolások, Nagy Richárd, Szedlár Zoltán és Kitl Miklós mellett a legnagyobb erősítés az lehetne, ha a klubnak sikerülne "visszaszereznie" belső védőit, Debreceni Ákost Paksról, illetve Horváth Milánt a Budapest Honvédtól. Szakály pótlása is nehéz lesz, a pontrúgásai sokszor lendítettek az együttesen, amivel Iváncsán is problémák akadtak.

Dragan Vukmir együttesében az első félidőben helyet kapott a huszonnyolc éves belső védő, Gyurácz András, aki Szedlár csapattársa volt Dorogon, ahol huszonkilenc találkozón szerepelt, illetve a tizenkilenc éves Horváth Hunor, aki az NB III Nyugati csoportját megnyerő megnyerő Practical VLS Veszprém együttesében harmincegy bajnokin három gólt ért el. A fordulás után a Fehérvár FC két fiatalja, a tizennyolc éves Tóth Tamás, illetve a tizenkilenc esztendős Menyhárt Zsombor is lehetőséget kapott, utóbbi két első osztályú találkozón is szerepelt a piros-kékeknél. Az egy héttel korábbi, paksi felkészülési mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is végig a pályán volt a harmadosztályú Bicskei TC színeiben harmincnégy bajnokin egy gólt jegyző, 22 éves Vékony Viktor.

Nem volt színvonalas kilencven perc, ami a terhelés rovására is írható, a vendégek Girsik előkészítése utáni Szedlár gólig mindössze egy első félidei Nagy Richárd lövést tudtak felmutatni. Igaz, az előnyüket követően többször is betalálhattak volna, László révén a kapufát is eltalálták, ám a biztos siker helyett az utolsó percben Sili Luka révén egyenlítettek a jól küzdő iváncsaiak.

Felkészülési mérkőzés

Iváncsa KSE (NB III) – BFC Siófok 1–1 (0–0)

Iváncsa, Károlyi István Sporttelep

Iváncsa KSE, I. félidő: Ordasi – Madarász B., Aradi, Nyilas B., Kiatipisz – Suszter, Törőcsik P, Horváth B., Székely – Kovács S., Bányai. II. félidő: Ordasi – Barta, Kasza, Burger, Moga – Törőcsik P. (Király Zs., 58.p.), Vallejos, D'Urso, Kovács S. (Salacz, 58.p.) – Sili, Székely (Bedőcs, 58.p.). Vezetőedző: Tóth András.

BFC Siófok, I. félidő: Winter – Vágó G., Gyurácz, Vékony – Polényi, Kitl M., Varjas Z., Horváth H. – Dénes Cs., Schildkraut – Nagy R. II. félidő: Winter – Vágó G., Gyurácz, Vékony – Major G., Varjas Z. (Nemes, 70.p.) , Kitl M. (Nagy-Kolozsvári, 70.p.), Girsik – Szedlár, László D. – Tóth T. (Menyhárt Zs., 70.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Sili (89.p.), illetve Szedlár (74.p.)