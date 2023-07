Felsorolni is nehéz lenne, hány bajnoki címet és érmet ünnepelhetett a NEKA kötelékében ifj. Kiss Szilárd, aki tartalmas tíz évet követően az U17-es leánycsapat vezetőedzőjeként bajnoki címmel köszönt el a balatonboglári akadémiától. Ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel: a fiatalok hibátlanok maradtak az évadban, az alapszakaszban mind a huszonhat mérkőzésüket, a négyes döntőben pedig az elődöntőt és a finálét is megnyerték.

– Édesapám révén csöppentem bele a kézilabda világába, ő edző volt és két-három éves korom óta szinte mindig a pálya mellett voltam és vagyok is – emlékezett vissza ifj. Kiss Szilárd. – Én magam is kézilabdáztam, Veszprémben, aktívan huszonkét éves koromig, utána meg inkább már az edzőséget választottam. Tizennyolc esztendős korom óta edzősködöm, tehát harmincöt éve. Anno 2013-ban, a NEKA kezdetekor Mocsai Lajos keresett meg és felvázolta, milyen tervek vannak, így úgy döntöttem, hogy eljövök Veszprémből és megpróbáljuk ezt felépíteni.

Ifj. Kiss Szilárd huszonöt esztendőt fiúkkal dolgozott, közben volt egy NB I-es női együttese is egy rövid ideig. A fiúkkal Veszprémben foglalkozott, az utánpótlást menedzselte, s a PLER-Budapestnél is dolgozott kilenc évet. Balatonbogláron a 14-15 éves lányokkal kezdett el foglalkozni.

– A Nemzeti Kézilabda Akadémián a női vonalat javasolták, Hajdu János edző szerette volna, hogyha vele dolgozom – mondta a szakember. – Anno logikátlan lett volna, hogy egy felnőtt csapattal dolgozom 18-20 évesen, hiszen egy felnőtt gárdával nem olyan egyszerű foglalkozni, tehát így logikusan az utánpótlásban kezdtem, aztán meg is szerettem. Sokszor kerestek felnőttegyüttesek, de valahogy mindig az utánpótlás vonzott, meg abban a világban jól éreztem magam és mindig volt fiatal csapatom. Amikor egy felnőttnek voltam az edzője, az mellett még akkor is vittem valamilyen fiatal alakulatot.

Az ötvenhárom éves ifj. Kiss Szilárd kilenc évet foglalkozott a lányokkal, hatot pedig a fiúkkal a korosztályos válogatottakban.

– Sok olyan eredmény van, amelyre szívesen emlékszek vissza, nyilván a junior és az ifjúsági Európa-bajnoki címek a legnagyobb eredmények – emelte ki. – A junior világbajnokságon másodikak voltunk, illetve a Magyar Kupában bejutottunk a négy közé a Budapesti Spartacus SC-vel. Mindegyik eredményért meg kellett dolgozni, úgyhogy nem rangsorolnám.

Ifj. Kiss Szilárd a Nemzeti Kézilabda Akadémián töltött évekről is beszélt.

– Nagyon jól éreztem magam az akadémián az eltöltött évek alatt, nagyon szerettem ott dolgozni – hangsúlyozta ifj. Kiss Szilárd. – Oda kiválasztott gyerekek mennek, aki odamegy, az mindenki kézilabdázó szeretne lenni, legalábbis a többségük, úgyhogy azért velük könnyebb dolgozni, nem könnyű, de könnyebb, nem kell nagyon noszogatni őket és ambíciózusak. A kollégákkal nagyon jó volt a kapcsolat, nagyon családias, főleg a legelején, akkor még kevesebben voltunk és mindenki ismert mindenkit, az egy nagyon jó időszak volt. Szerettem ezt az utolsó részt is, mert itt meg már teljesen profivá vált és minden egyes szegmensre jutott szakember, úgyhogy jobban tudtam az én feladatomra koncentrálni. Úgyhogy szerettem ott lenni, ez egy nagyon pozitív emlék marad nekem és hogyha maradtam volna az utánpótlásban, akkor biztos, hogy maradok Balatonbogláron. Szerették is volna, hogy maradjak, de szeretnék megpróbálni egy felnőtt utat, a felnőtt csapatoknál edzősködni, ezért úgy döntöttem, hogy most nekiállok és egy másik világot próbálok meg.

A szakember a következő szezonban a Budai Farkasok NB I/B-s gárda élére áll.

Voltak külföldi lehetőségeim is, de úgy döntöttünk a családdal, hogy itthon maradunk, aztán megkerestek a Budai Farkasoktól, egy régi vezető is benne van abban az egyesületben, dolgoztunk együtt kilenc évet és szeretnének felépíteni újra egy csapatot – fogalmazott. – Ugye idén kiestek, de pár év alatt felépítenének egy stabil elsőosztályú együttest, így úgy éreztem, hogy én ebben tudok segíteni, illetve szeretném, hogyha ez sikerülne. Nem kell elköltöznöm, annyi, hogy eddig jobbra mentem az autópályán, most pedig balra fogok.

Ifj. Kiss Szilárdnak hiányozni fog a Nemzeti Kézilabda Akadémia.

– Nagyon sokat adott nekem a NEKA, mert előtte nagyon sok energiát elvitt maga a feltételek megteremtése, azért kellett dolgoznunk, hogy egyáltalán tudjunk edzeni, utazni, pénzt szerezni – mondta ifj. Kiss Szilárd. – Egy embernek rengeteg dolga volt egy egyesületen belül, kevesen dolgoztunk és a központi támogatás sem volt meg. Bogláron meg tényleg a szakmára kellett fókuszálnom és rengeteget tudott fejlődni az ember, mert olyan eszközparkkal, olyan lehetőségekkel dolgoztunk, ami egyedülálló, legalábbis a kézilabda világában nem sok helyen volt, utánpótlásban meg főleg. Szerintem szakmailag nagyon sokat tudtam fejlődni, ezt is szeretném a felnőttek közé bevinni. Maga a légkör hiányozni fog, nagyon sok személyes kapcsolat volt, barátaim lettek, sok-sok emberrel megismerkedtem. Az U17-es lányaim is hiányozni fognak, ők nem kimenő korosztály, hanem az akadémián maradnak még, két évet dolgoztunk együtt, tehát körülbelül még két-három évig maradnak Bogláron.