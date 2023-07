A balatoniak első edzőmeccsén látott próbázók, a 22 éves Schildkraut Krisztián, a 19 éves Földeák Levente, illetve a 25 éves Kercsó Bence mellett Pakson újabb labdarúgókat próbált ki Dragan Vukmir. Lehetőséget kapott a harmadosztályú Bicskei TC színeiben harmincnégy bajnokin egy gólt jegyző, 22 éves Vékony Viktor, aki Vasas SC II. együttesében huszonkilenc NB III-as mérkőzésen szerepelt, a húsz éves Puskás Zsombor és a korábbi válogatott kapus, Király Gábor fia, a tizenkilenc éves Király Mátyás. Egy "visszatérő" most is akadt a 21 éves László Dávid személyében, aki a 2020/2021-es szezonban már megfordult a Balaton partján, ám akkor csak egy bajnokin kapott lehetőséget! Rajtuk kívül debütált a balatoniak két új igazolása, a Békéscsabáról igazolt 26 éves Kitl Miklós, illetve a Dorogról érkező 29 éves Szedlár Zoltán.

Az első félidőben kifejezetten jól teljesítettek a balatoniak, akiknél a fordulás után – a felforgatott összeállításnak is köszönhetően – hiányzott a szervezettség. A vendégek lehetőségek sokaságát rontották el, a paksi vezető gólig Forgács löketét fogta bravúrral Simon, majd Major már a tolnai kapust is kicselezte, amikor gólvonalon mentették a labdáját. Ezt megelőzően Forgács javára is elmaradt egy büntető, de a másodiki félidő is úgy kezdődött, hogy Schildkraut egyedül vezette a labdát a házigazda zöld-fehérek kapujára! Sőt, a korábbi vásárhelyi támadó ezt megismételte háromgólos hátránynál is.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC – BFC Siófok 5–2 (0–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion

Paksi FC, I. félidő: Simon B. – Kinyik, Hegedűs J., Vas G., Földi – Osváth, Kocsis, Mezei, Skribek – Böde, Pesti (Hahn, 23.p.). II. félidő: Simon B. (Borsos, 71.p.) – Kovács K., Temesvári, Windecker, Debreceni Á. – Szabó B., Horváth K., Papp K., Silye – Beke, Hahn. Vezetőedző: Bognár György.

BFC Siófok, I. félidő: Winter (Hutvágner, 30.p.) – Major G., Vágó G., Vékony – Puskás Zs., Kitl M., Varjas Z., Nemes, Forgács D. – Kercsó (Pataki Z., 63.p.), Dénes. II. félidő: Hutvágner – Polényi, Vékony, Vágó G. – Girsik, Nagy-Kolozsvári, Medgyesi M. (Földeák, 62.p.), Schildkraut, László D. – Kercsó, Szedlár. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Polényi (49.p. – öngól), Papp K. (53.p.), Hahn (58.p. – 11-esből), Kovács K. (73.p.), Horváth K. (88.p.), illetve Nagy-Kolozsvári (77.p.), Pataki Z. (89.p.)