A 2022/23-as szezonban öt korosztályos bajnoki cím mellett egy arany- és egy bronzérmet szereztek a Nemzeti Kézilabda Akadémia utánpótláscsapatai, a férfi NB I.-es együttes a nyolcadik, a női a tizenharmadik helyen zárt. A Gazdag Tibor vezetőedző által irányított fiú U16-os gárda aranyérmes lett, a szakember az idén vette át a keret irányítását, és azonnal első helyet ünnepelhettek.

– Visszatekintve a szezonra, az egész évben kiemelkedően működő csapategységet emelném ki, elsősorban ennek köszönhető, hogy meg tudtuk nyerni ezt a bajnokságot – fogalmazott a neka.hu-n Gazdag Tibor. – Nagyszerűen összeszoktak a gyerekek, kiváló kis közösség alakult ki, de emellett természetesen az edzéseken nyújtott munka, valamint a tanulásban elért eredmény is dicsérhető. A csapat 4,2-es tanulmányi átlaga önmagáért beszél. A Ferencváros elleni mérkőzésig nem is foglalkoztunk a végső sorrenddel, nem néztük a tabellát, csak arra koncentráltunk, hogy az edzéseken hozzuk ki a maximumot a srácokból. A fővárosi rangadón úgy éreztem, a harciasságunkkal meg is tudtuk lepni őket, jó csata volt, ezekből a kiélezett mérkőzésekből lehetett a legtöbbet tanulni.

A Fradi elleni párharc jó visszaigazolása volt annak, hogy fizikálisan mindenképpen feljöttek az ő szintjükre, és technikailag, taktikailag is mentek előre annyit, hogy partiban tudtak velük lenni, és döntetlent értek el az otthonukban.

A férfi szakág edzői rengeteg segítséget nyújtottak a szezon során, bármilyen problémájuk vagy kérdésük volt, abszolút mellettük álltak, az egymásra épülő rendszerek jól működtek

– Emellett köszönet jár minden szakembernek, aki hozzájárult a munkájával ehhez a bajnoki címhez – tette hozzá. – Ami a közvetlen szakmai stábot illeti: Kiss Szilárd valamennyi edzésen és mérkőzésen ott volt, a rutinjának köszönhetően sokat segített, az egyéni fejlesztések, a páros kapcsolatok begyakorlása megtervezett volt egész évben, de fontos volt Perger Zsolt kapusedző szerepe is. A Rácz Levente vezető erőnléti edző által tartott edzések eredményeképpen az erőfejlesztés magas szintű volt, ebben a riválisok előtt jártunk, és ez kamatozott, hiszen fizikálisan föléjük tudtunk nőni. Vandra Máté kiesése sajnálatos volt, de ezen kívül a sérülések szerencsére elkerültek bennünket, végig úgy tudtunk dolgozni, hogy mindenkire számíthattunk.