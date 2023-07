Borhi Zsombor kiváló kajakozó volt, sokszoros magyar, kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok, azaz töviről, hegyire ismeri a Desedát.

– Szinte itt nőttem fel, nemcsak egy gyönyörű tavat jelent nekem, hanem ha ide kijövök, azonnal előjönnek az emlékek – emelte ki Borhi Zsombor. – Minden kis bokorhoz, nádashoz valami élmény köt, ahol az ember felnő, az az otthona.

– Kilencedik alkalommal jöttünk össze, hogy teljesítsük Magyarország leghosszabb futóversenyét, mely még a Spartathlonnál is nagyobb távot ölel fel, hiszen hat kilométerrel hosszabb – mondta Péter Attila, a Deseda UltraMaraton főszervezője. – Érdekesség, hogy minden idők legjobb somogyi futója, a szentgáloskéri Gyöngyösi János is nevezett a megméretésre, ő volt két esztendővel ezelőtt a legjobb magyar.

Kilenc esztendő alatt eddig mindössze tizenegyen tudták teljesíteni a harminchat órás szintidő alatt a 252 kilométert, közülük ezúttal négyen is rajthoz álltak.

– Nagykéri György személyében egy olyan résztvevőnk is van, aki már megnyerte a DUMA-t – tette hozzá Péter Attila. – Az idén három hölgy is nekivágott az embert próbáló távnak, ami rekordnak számít, hiszen ezidáig, egy maximum két nő vett részt a versenyen. A szebbik nem képviselői közül a kilenc alkalom közül mindössze egynek sikerült teljesíteni a tudáspróbát, nevezetesen Kádár Kittinek, ő háromszor is a dobogó tetejére állhatott fel. Érdekesség, hogy nemcsak egyéniben, hanem párosban, hatos, illetve tizenkettes váltóban is lehetett teljesíteni a 252 kilométert. Összesen tizenkét csapat nevezett, s kettő kaposvári cég is úgy döntött, összeállít egy-egy együttest.

– Szombat reggel hat órakor rajtolt el a leghosszabb táv mezőnye, a futók a gát irányából indultak el, azaz jobb kezük felé volt a tó – avatott be a részletekbe Péter Attila. – Egy kör az egyharmad maraton, azaz nagyjából tizennégy kilométer, tehát tizennyolcat kellett teljesíteniük, ami nagyon nehéz feladat.

A szervezők több kategóriát is indítottak hat, öt, négy, három, kettő és egy maraton közül válogathattak a résztvevők. – Utóbbinak az a különlegessége, hogy van egy szombat éjszakai és egy vasárnap déli start is – nyilatkozta Péter Attila. – De a futók választhattak a kétharmad, illetve az egyharmad maraton közül is.

Aztán alig több, mint egy órával a start után, megérkezett az egyharmad maraton első befutója.

– Tikkasztó volt a hőség, ezért nagyon elfáradtam, de hát egy éven át erre készültem, minden héten lefutottam egy-egy Deseda-kört – mondta az egykörös kihívás férfinyertese Mészáros Attila. – Jobban örültem volna a hatvan perc alatti időeredmények, de ez most így jött össze Nem sokat pihenhetek, hiszen még ma vár rám hét kilométer Balatonlellén.

A hölgyeknél a budapesti Schurmann Szilvia ért elsőként célba.

Először vettem részt ezen az eseményem, de a barátaim már legalább hatszor, hétszer

– fogalmazott.

Ahogy megnyílt a nevezés, azonnal jelentkeztem, s mivel akkor még nem volt csapatom, egyéniben, de jelenleg már a Kapás Teamet is erősítem, s vasárnap délben még teljesítek egy maratont.

Schurmann Szilvia mindig sportolt, de sohasem versenyzett.

Egyszerűen már akármilyen edzésre jártam, aerobikra, spinningre, már nem fáradtam el

– elevenítette fel. – 2007-ben eldöntöttem, futok egy Margit-sziget-kört, na abba majdnem belehaltam. S innen jött az ötlet, ebbe lehet belevinni egy kis erőt. Azóta lett családom, a futást pedig egyszerűbb beleilleszteni a napi rutinba, mert munka előtt, munka után és hétvégén is lehet tréningezni. A futás azért jó, mert átmozgatja a testet, ki lehet kapcsolni közben, ezért mindenkinek ajánlom. A Deseda gyönyörű, ám ezúttal gyorsabb tempót választottam, így nem nagyon volt időm nézelődni. A terep kemény, sok kis emelkedővel, azaz végig hullámzik. Egy óra hét perc alatt teljesítettem a 14 kilométert, amivel abszolút elégedett vagyok, jövőre már a családommal szeretnék indulni, a férjem is már lelkesen fut, tavaly együtt teljesítettük a félmaratont, a kislányom, aki nyolcéves, általában két kilométeren indul, de már négy és felet is futott.