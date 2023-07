Negyvenhat év után játszhatott újra döntőt a junior kézilabda-világbajnokságon a magyar U21-es férfiválogatott, amely a berlini fináléban a németekkel nézett farkasszemet, tízezer néző előtt. Kétségkívül a vb két legjobb csapata találkozott, akár a védekezést, a támadást, vagy összességében a magabiztos teljesítményt vesszük alapul.

A harmadik percben jött az első gól, a házigazdák szerezték, ami után zsinórban négyszer is kiegyenlítettek a magyar fiatalok. Többször is támadhatott a magyar csapat a vezetésért, ám az első bő tíz percben ilyenkor mindig homokszem került a gépezetbe. Palasics Kristóf több remek védést is bemutatott ebben az időszakban, Freihöfer ziccerénél viszont nem kellett beleérnie, a német mellé tüzelt, az ellentámadásból pedig Krakovszki Zsoltnak hála először szereztek vezetést a magyarok (5–4). A házigazdák hamar visszavették az előnyt, így a folytatásban is a Sótonyi László szövetségi edző vezette együttes futott az eredmény után – az első szűk húsz percben eredményesen, ám a játékrész hajrájában többször is két góllal léptek meg a házigazdák. Fazekas Gergő gyönyörű bejátszása után Karai Miklós fordult kapura és tüzelt pontosan, amivel ismét egyre faragta a különbséget a magyar csapat; semmi sem dőlt el az első félidőben, ám a legrosszabbkor került először háromgólos hátrányba a magyar együttes: az utolsó támadásnál – nem először a mérkőzésen – leadott labda után támadhattak a németek, akik közül Scholtes villant meg másodpercekkel a szünet előtt.

A folytatásban még nagyobb előnyt alakítottak ki a házigazdák, akik az első öt percet 4–2-re nyerték meg, így már öttel, pár perccel később pedig már hattal mentek, ám Fischer kiállítását kihasználták Lukács Péterék, akik gyors, 3–0-s rohammal jöttek vissza látótávon belülre. Tizenöt perccel a vége előtt 21–17 volt az állás, az utolsó negyed viszont a németek elképzelései szerint alakult: az egész meccsen szenzációsan játszó kapus, David Späth sokadik nagy védését mutatta be a 48. percben, ami után mínusz öt helyett rögtön mínusz hét lett magyar szemszögből az állás – talán ez volt a pillanat, amikor már érezni lehetett: ezen a napon a németeket nem lehet elkapni. A hajrára így már nem maradtak izgalmak, 30–23-ra nyerték meg a döntőt a házigazdák, ezzel együtt a vb-címet.

A legrosszabbkor jöttek a magyar hibák, a németek pedig teljesen megérdemelten tartották otthon a trófeát, szomorúságra azonban nincs ok, hiszen régóta várt sikert ért el a junior férfiválogatott, amely beállította az eddigi legjobb, U21-es vb-n elért eredményét, amit közel ötven évvel ezelőtt ért el.

A világbajnokságon kilenc NEKA-játékos szerepelt, Palasics Kristóf, Krakovszki Zsolt, Temesvári Gábor, Sztraka Dániel, Karai Miklós, Papp Tamás, Tárnoki Márkó, Sisa Erhárd, illetve Krakovszki Bence, akinek a sérülése miatt előbb véget ért a vb.

Németország–Magyarország 30–23 (14–11)

Berlin, vezette: Sosa, Lemes.

Magyarország: Mikler, Palasics (kapusok), Fazekas 3, Ilic 1, Imre 5 (5), Karai 1, Krakovszki Zs. 2, Ludmán, Lukács 4, Papp 3, Pergel, Sisa 4, Sztraka, Temesvári, Tárnoki, Ónodi-Jánoskúti. Edző: Sótonyi László.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5.