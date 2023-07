Lezárult az olaszországban Riminiben megrendezett O'pen Skiff világbajnokság. – Büszkén tudjuk ezt a vb-t is magunk mögött – tájékoztatott Facebook-oldalán a fonyódi Vízisport Központ - Vagabund Sport. – A srácok fáradtan, de boldogan és büszkén mehetnek haza. A hat besoroló futam után az arany csoport nyolc, míg az ezüst csoport hét futamot teljesített, naponta több, mint hét órát voltak a vízen, ami bármilyen meglepő nagyon sokat kivett belőlük. Először vitorláztak tengeren és minden új volt számukra.

– Bakai Csongor, élete második világbajnokságán gyönyörűen bekerült az aranycsoportba, ami hatalmas vágya volt és ezt saját magának is célként tűzte ki – tették hozzá –, Kocsis Gergő edző pedig minden segítséget és támogatást megadott ehhez. Nagyon büszkék vagyunk a hetvenhatodik helyezésére, hiszen százhatvanhárom versenyzőt számlált a mezőny. Adamik Martin (142) és Berend Barna (160) is az ezüst csoportba került és kisebb, nagyobb botlásokkal derekasan helytálltak. Nehéz volt nekik a besoroló futamok alatt kitartani, de amint megvolt a csoportbontás megszokták a tengert, s újult erővel örömmel és sikerélménnyel vitorláztak tovább.