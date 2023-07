– Hagyományosan mindig a megyei osztályok végeredményének értékelésével szoktuk kezdeni a beszélgetést, ám most sajnos tragédia árnyékolta be a szezont, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Tóth Norbert rosszul lett a Juta–Toponár-mérkőzésen, a hazaiak játékosedzőjét újraélesztették, de sajnos a kórházban életét vesztette.

– Mindenkit, így engem is mélyen megdöbbentettek a történtek – felelte Nemes Nándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Vármegyei Igazgatóságának igazgatója. – Tóth Norbert halálát nagyon nehéz feldolgozni, egy nagyszerű embert, kiváló sportszakembert veszített el nemcsak a jutai egyesület, hanem Somogy, sőt az egész amatőr labdarúgás. Már több éve elindult egy program, melynek keretében minden megye egyes egyesület kapott újraélesztő készüléket. Most értünk el a második fázisba, azaz az igazgatóságunk szervezésében mindegyik defibrillátorban kicseréljük az elektródákat, s a napokban intézzük az újrahitelesítést. Ráadásul minden csapatnál van egy-egy személy, aki vizsgát tett a használatából.

– Akkor térjünk át a labdarúgás szebbik oldalára, a Nagyatád magabiztosan nyerte meg az első osztályt.

– Ebben az évadban szó szerint toronymagasan kiemelkedtek a mezőnyből a nagyatádiak és megérdemelten gyűjtötték be a megyei bajnoki címet, de fájó pont, hogy nem vállalták a megméretést, azaz a harmadosztályú osztályozót. Ha jól tudom, akkor Somogyon kívül csak Bács-Kiskun vármegye bajnokcsapata nem élt azzal a lehetőséggel, hogy megmérettesse magát a magasabb osztályban való szereplésért.

– Jelent ez bármiféle hátrányt Somogynak?

– Alapvetően nem. Sportszakmai szempontból volt már olyan ideálisnak nevezhető állapot a vármegyénkben, hogy mindhárom NB-s osztályban volt együttesünk. Most azonban sokkal szerényebbek vagyunk, hiszen a másodosztályban ott van a BFC Siófok, míg eggyel lejjebb, az újjászervezett NB III.-ban, a Kaposvári Rákóczi FC. Ha ránéz valaki a tabellá(k)ra, jogosan vetődhet fel benne, miért csak ennyi somogyi szerepel a pontvadászatokban. S ennek hosszabb távon nyilván van egy üzenete is.

– Az atádiak dominanciáját leszámítva nagy volt a harc a dobogó második és harmadik fokáért, kiélezett, jó iramú és színvonalas meccseket váltottak egymással a felek.

– A csapatoknál zajló szakmai munkát dicséri az, hogy ennyire összerázódott a mezőny felső fele, többek között Kaposfüreden, Marcaliban, Kadarkúton és Nagybajomban is elindult egy fejlődési folyamat, egy meghatározott program, koncepció mentén dolgozik a szakmai vezetés – fogalmazott Nemes Nándor.

– Ki okozta a legnagyobb meglepetést az élvonalban?

– Ha végigveszem az eredményeket, akkor talán a Marcali VFC vitte a prímet, az utóbbi egy-két esztendőben elérték azt, hogy komolyan kell velük számolni, pedig nem is olyan rég még a kiesőzónában tanyáztak. A Tabi VSC együttesének szereplése is nagy pozitívum, hiszen a szezon előtt még az is kérdéses volt, el tudnak-e indulni egyáltalán a megyei első osztályban. Volt egy vezetőváltás, ami láthatóan jót tett a csapatnak. Egy olyan fiatal menedzsment vette a kezébe az irányítást, mely nagy munkát tesz bele a tabi labdarúgásba, és ez meghozta a gyümölcsét. Meglepő volt viszont a Balatonlelle SE szereplése, hiszen a magyar tenger partján mindig is a bajnoki cím volt a cél, most azonban stratégiát váltottak, aminek, ha csak az eredményeket vesszük alapul, kisebb visszaesés lett az eredménye. Elkezdtek egy új utat, amely hosszú távon kifizetődő lesz.

– A másodosztályban volt három kiemelkedő csapat, a bajnok Mezőcsokonya, a második helyezett Kaposmérő és a Barcs, mely újoncként a téli szünetben vezette a bajnokságot, s végül a harmadik lett. Lehet-e már tudni, ki vállalja a feljutást, illetve mely csapat nem indul a másodosztályban.

– Ha valamelyik csapat szintet akar lépni, akkor amatőr licencszel kell rendelkeznie, ennek a feltételnek a Mezőcsokonya és a Barcs felelt meg. Ám a Csokonya nem élt azzal a lehetőséggel, hogy magasabb osztályban mérettesse meg magát. A Kaposmérő ugyan a második lett, de adminisztratív okokra hivatkozva nem adtak be licenckérelmet, így hiába szerettek volna osztályt lépni, nem tehették ezt meg. A barcsiak esete más, mert nekik érvényes licencük volt, s így a feltöltési szabály miatt felkértük őket a megye egyes tagságra, amit szándéknyilatkozattal meg is erősítettek. A Buzsák és a Karád végzett a kiesőhelyeken, alaphelyzetben a harmadosztály első két helyezettje, a Nágocs és a Somogyvár került volna fel, viszont a Balatonberény létszám- és utánpótlásproblémák miatt csak a negyedik vonalban vállalta a szereplést, emiatt a legjobb harmadikat is felkértük, azaz a Balatonszárszót, s még a Buzsák is, mint a legjobb kieső maradhatott ebben az osztályban, azaz a jelenlegi állás szerint tizenhat csapat lesz a megye kettőben.

– Hány együttes lesz a 2023/2024-es kiírásban az első vonalban?

– A Nagyatád ugyan maradt, de így is egy hely még szabad volt, s ezt a Barccsal töltöttük fel. A segesdiek ugyan kiestek, de a feltöltési szabály miatt felkértük őket, s ők jelezték, maradnának a somogyi élvonalban. Azaz jelenleg azt mondhatom, 16 csapattal vágunk neki az első osztálynak, s ez országosan kiemelkedőnek számít, mert több helyütt is létszám­problémákkal küzdenek. Versenyszervezési oldalról vannak árnyoldalai ennek a telített létszámnak, mert nagyon sűrű és feszes menetrendet kíván meg a versenynaptár. Az országos Magyar Kupában öt egyesületünk érintett, ezért ők már augusztus elejétől éles meccseket játszanak. A bajnokság csak ezek után indulhat el. Jó lenne beiktatni az ősz végén egy MK-fordulót, ami már az új kiírásra rangsorol, és akkor még nem említettem az ősz végi újabb vármegyeválogatott-sorozatot, ami öt vármegye részvételével zajlik. A megméretésre Horváth Pétert, a Nagybajom kiválóan felkészült sportszakemberét kértem fel, hogy koordinálja a felkészülési/rákészülési időszakot és magát a tornát is. Bízunk benne, hogy minden megyei egyesületünk partner lesz a közös munkához.

– Volt feladata bőven a fegyelmi bizottságnak, a legnagyobb port a Toponár–Kadarkút-meccsen történtek kavarták, még a határozat után sem csitultak a kedélyek.

– Ebben az esetben észszerű, jó döntést nem lehetett hozni. Félbeszakadt egy mérkőzés, mert bement a pályára két renitens néző, akik konfliktusba keveredtek a vendégjátékosokkal. Az esetet kivizsgáltuk, ám az ügyben kezdeményezett rendőrségi eljárás még nem zárult le. Született egy fegyelmi döntés, s egy versenyügyi is, utóbbinak az lett az eredménye, hogy mindkét csapatot vétkesnek találtuk abban, hogy a bajnoki találkozó nem zárult le. Sok sportvezető nincs tisztában azzal, ha a csapata levonul a pályáról vagy a félidő után nem megy vissza a játéktérre, az súlyos szankciókat von maga után. Természetesen ez alól kivételt jelent, ha a sérülés miatt hét alá csökken valamelyik csapat létszáma.

– Mikor készül el a sorsolás?

– Mindegyik csapat, amely beadja a nevezését, egy adatlapot is mellékel, melyen különböző kérések vannak a versenybizottság felé, s ezeket össze kell fésülnünk. Már dolgozunk az „ügyön”, a sorsolást algoritmusos metódus alapján végezzük, s várhatóan egy-két héten belül kész és publikus lesz.

– Örök probléma, hogy kevés a játékvezető.

– Nem csak nálunk, szinte mindenhol gondot okoz, de meg tudjuk oldani, hiszen szombat és vasárnap is játéknap. Mindent elkövetünk azért, hogy minél több sporink legyen, s arra is odafigyelünk, hogy az idősebb korosztályt megtartsuk. Természetesen ennek feltétele a fizikai felkészültség és a sikeres elméleti teszt. Folyamatosan toborzunk, s nem utolsó sorban a megemelt javadalmazás is vonzerő lehet. Nagy kihívás a játékvezetés, de aki szereti a labdarúgást, meglátja ebben a hivatásban is a szépséget.